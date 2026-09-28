Vous espérez GTA 6 sur Switch 2 ? Mieux vaut ne pas avoir trop d'espoir

L'idée de voir GTA 6 débarquer sur la Nintendo Switch 2 semble plus que compromise. Selon un ancien concepteur du studio, le public visé et les contraintes techniques rendent ce portage totalement hors de propos, douchant ainsi les espoirs de nombreux joueurs.

L'attente autour du prochain monde ouvert de Rockstar Games atteint des sommets inédits. Si les joueurs PlayStation 5 et Xbox Series sont assurés de pouvoir mettre la main sur le jeu dès le premier jour, les possesseurs la Switch 2 ne savent pas forcément quoi penser. Pour Jérémy Hartvick, ancien concepteur chez Rockstar ayant travaillé sur le projet jusqu'en 2020, il y a peu d'espoir de voir Grand Theft Auto VI arriver sur la Switch 2.

Un public différent et des concessions techniques

Dans une récente interview accordée à Kiwi Talks, le développeur a exprimé de sérieux doutes quant à la pertinence d'un tel portage. Selon lui, le profil des joueurs Nintendo ne correspond pas nécessairement à la cible principale de la franchise.

Je ne crois pas que cela ait le moindre sens, car je ne suis pas certain que le public de GTA 6 soit vraiment celui de la Switch. Si vous êtes un fan de GTA, vous achèterez probablement la console sur laquelle le jeu sortira.

















Au-delà de la question du public, c'est l'aspect technique qui pose un véritable problème. La nouvelle machine de Nintendo, bien que plus puissante que l'ancienne, restera très probablement en retrait par rapport aux mastodontes de Sony et Microsoft. Proposer une version graphiquement inférieure pourrait nuire à la réputation d'excellence visuelle que le studio cherche toujours à maintenir.

Est-ce que cela a du sens de se plier en quatre pour finalement livrer une expérience de qualité inférieure, simplement parce que le jeu ne tourne pas de manière identique, alors que vous savez que n'importe qui achètera une PS5 pour avoir votre jeu ? Non.

Le cloud gaming ou les smartphones comme alternatives

Malgré ce constat, l'ancien concepteur nuance son propos en évoquant les technologies actuelles. Si un portage natif semble peu probable, une version jouable en streaming n'est pas une idée totalement absurde. Il va même plus loin en évoquant le marché mobile, qui a connu des avancées technologiques majeures ces dernières années.

S'ils s'y mettaient vraiment, vous pourriez jouer à GTA 6 sur votre téléphone, car cette technologie existe et a fait ses preuves.

Il est vrai que l'éditeur a récemment fait un pas vers Nintendo en sortant le premier Red Dead Redemption. Cependant, adapter un jeu d'une ancienne génération est une tout autre affaire que de faire tourner le monde ouvert le plus ambitieux de la décennie.

Quoi qu'il en soit, Rockstar fera un portage de GTA 6 uniquement sur les plateformes qu'il estime pertinentes, comme le PC. Pour le reste, il faudra suivre l'évolution du jeu, et les possibilités qui s'offriront au studio. Ce qui est sûr, c'est qu'il arrivera le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series. D'ailleurs, une édition collector, magnifique, mais chère, vient d'être révélée.