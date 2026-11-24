Certains joueurs et joueuses se demandent si une rupture entre Jason et Lucia est possible sur GTA 6. Nous vous apportons la réponse.

Comme vous le savez probablement déjà, Grand Theft Auto VI met en scène le couple Jason et Lucia. Durant l'aventure, les joueurs et les joueuses peuvent entreprendre différentes actions afin de maintenir et augmenter la relation amoureuse des deux personnages. D'ailleurs, à ce sujet, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si Jason et Lucia peuvent rompre sur GTA 6, et donc si une rupture amoureuse est possible. Nous vous donnons la réponse dans ce qui suit.

Jason et Lucia peuvent-ils rompre sur GTA 6 ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse à cette question est négative : Jason et Lucia ne peuvent pas rompre sur GTA 6. Ainsi, même si les joueurs et les joueuses n'investissent pas du temps dans le système de romance, la rupture n'est quand même pas possible entre les deux protagonistes.

Sur GTA 6, la relation de Jason et Lucia se mesure selon quatre niveaux, allant de « À bout » jusqu'à « À la vie à la mort ». En effectuant diverses actions (gestes romantiques, sorties à deux, discussions, etc.) et en faisant attention à l'un des deux partenaires, les joueurs et les joueuses parviendront à augmenter/améliorer le statut de la relation entre Jason et Lucia. En revanche, le manque de petites attentions, une négligence envers les requêtes énoncées et d'autres gestes de ce même acabit feront baisser le niveau de leur relation.

Toutefois, et comme vous l'aurez compris, même si la relation de Jason et Lucia n'est pas au beau fixe durant votre partie sur GTA 6, le couple ne rompra pas. Soulignons, par ailleurs, que la tromperie est également impossible sur le dernier opus de Rockstar Games.

















Rappelons, en guise de conclusion, que GTA 6 est à retrouver sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5 et Xbox Series. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression.