GTA 6 : Rockstar essaye de cacher les derniers leaks, mais il est trop tard

Récemment victime d'une nouvelle fuite, GTA 6 tente de réagir par le biais de ses développeurs et de son éditeur. Mais il est déjà trop tard. Pire encore, cette manœuvre alimente paradoxalement encore plus les spéculations.
Depuis 2022 et la fuite massive de gameplay en développement, chaque information autour de GTA 6
déclenche un tsunami de rumeurs. Cette fois, ce sont des noms de domaines liés à Take-Two Interactive
qui ont brièvement fait surface avant d'être dissimulés par l'éditeur. Une tentative qui, loin d'éteindre les débats, renforce les soupçons de la communauté.
Des domaines repérés puis rapidement masqués
Comme nous vous le rapportions hier
, l'insider Tez2
, bien connu des fans de Grand Theft Auto, a mis en lumière plusieurs domaines enregistrés le 27 mai et rattachés aux serveurs de Take-Two. Peu de temps après, le même Tez2
signalait que Rockstar et Take-Two avaient agi en urgence :
Les domaines étaient liés à Take-Two via les name servers, mais ils ont rapidement modifié les informations pour masquer la propriété et les rattacher à une grande société générique.
Une manœuvre qui, selon lui, a eu l'effet inverse. En tentant de cacher la fuite, l'éditeur aurait créé un effet Streisand
, renforçant l'idée que ces domaines sont bel et bien liés à GTA 6.
De fait, nous devrions bien retrouver en jeu les sites parodiques suivants, qui pourraient avoir une importance à un moment donné, ou n'être qu'une fonctionnalité pour ajouter à l'immersion :
- what-up.app (parodie de WhatsApp)
- rydeme.app (parodie d'Uber/Lyft)
- buckme.app (application de rencontres)
- hookers-galore.com (site satirique autour du sexe tarifé)
- brianandbradley.com (probable parodie d'un cabinet d'avocats façon Morgan & Morgan)
- leonidagov.org, wipeoutcornskin.com, myboyhasacreepycorndog.com (domaines encore mystérieux mais au ton volontairement absurde)
Rendez-vous en 2026
Officiellement, la sortie de GTA 6 est fixée au 26 mai 2026
. Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, s'est dit confiant quant au respect de cette date, tout en promettant que le jeu offrirait « plus de valeur que son prix ne le demande
». Le tarif du titre n'a pas encore été annoncé, mais les spéculations sont déjà nombreuses après les déclarations de l'éditeur et certains avancent une somme de 100 €. Réponse d'ici quelques mois, lorsque les précommandes seront ouvertes.
commentaire (1)
Franchement, si ces domaines servent vraiment à des apps/sites intégrés au jeu, ça peut pousser l’immersion très loin.
Des parodies de WhatsApp, Uber, sites locaux, services de Leonida… ce genre de détails peut rendre le monde beaucoup plus crédible que juste une grande map.
Le vrai enjeu, c’est surtout de voir si Rockstar en fait de vraies mécaniques utiles ou juste du décor. https://gta6guide.fr