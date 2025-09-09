GTA 6 : La dernière fuite rassure, Rockstar n'a pas perdu son humour et les parodies seront bien de retour

GTA 6 : Un fan a recréé l'objet le plus rare de l'édition collector en un temps record

Face au prix exorbitant du coffret collector de GTA 6, un fan ingénieux n'a pas attendu pour réagir. En moins de 24 heures, il a modélisé et imprimé en 3D la figurine exclusive du pack, prouvant une fois de plus la réactivité impressionnante de la communauté.