GTA 6 : La dernière fuite rassure, Rockstar n'a pas perdu son humour et les parodies seront bien de retour

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 septembre 2025 à 16h12
Une nouvelle fuite autour de GTA 6 révèle une série de domaines internet déposés par Rockstar, confirmant que le prochain épisode conservera son ton irrévérencieux et satirique. De quoi calmer les inquiétudes d'une partie des fans qui craignaient une version « édulcorée ».
GTA 6 : La dernière fuite rassure, Rockstar n'a pas perdu son humour et les parodies seront bien de retour
Depuis plusieurs années, des rumeurs laissaient entendre que Rockstar pourrait « assagir » son ton dans Grand Theft Auto 6, attendu le 26 mai 2026 sur PS5 et Xbox Series. Les critiques passées autour de la violence, du sexe et de l'humour jugé offensant avaient alimenté la crainte d'un épisode politiquement plus correct et un peu plus fade. Mais une fuite récente de l'insider très fiable Tez2 semble indiquer que l'ADN satirique et provocateur de la série sera bel et bien préservé, comme pouvaient déjà le suggérer les deux bandes-annonces publiées.

Des sites parodiques aux noms volontairement crus

brian
Repérés dans les dépôts de domaines de Take-Two en mai 2025, plusieurs adresses confirment la présence d'un humour noir typique de la saga que les joueurs pourront retrouver en jeu :
  • what-up.app (parodie de WhatsApp)
  • rydeme.app (parodie d'Uber/Lyft)
  • buckme.app (application de rencontres)
  • hookers-galore.com (site satirique autour du sexe tarifé)
  • brianandbradley.com (probable parodie d'un cabinet d'avocats façon Morgan & Morgan)
  • leonidagov.org, wipeoutcornskin.com, myboyhasacreepycorndog.com (domaines encore mystérieux mais au ton volontairement absurde)
Comme dans GTA IV avec Eyefind (parodie de Google) ou GTA V avec Lifeinvader (Facebook) et Bleeter (Twitter), GTA VI continuera donc d'intégrer un internet fictif truffé de références grinçantes.

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Un humour toujours à la limite du politiquement correct

La présence d'un site comme « hookers-galore.com » montre bien que Rockstar n'a pas l'intention de lisser complètement son univers. Même si le terme « sex worker/travailleuse du sexe » est aujourd'hui privilégié, la provocation assumée fait partie intégrante de l'identité de GTA. Cette approche reste un équilibre délicat, caricaturer la société américaine et dénoncer certaines choses tout en évitant de « taper vers le bas » sur certaines communautés.

Mais Rockstar a déjà prouvé sa capacité à marcher sur ce fil, et il semble clair que GTA 6 ne perdra pas son mordant. Ces nouveaux indices confirment que la tradition se poursuivra et que les joueurs retrouveront un univers où chaque détail devient une caricature du monde réel.

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GTA 6 est toujours attendu pour le 26 mai 2026, sur PS5 et Xbox Series. Aucune sortie sur PC n'a été confirmée à ce jour, mais elle devrait bien avoir lieu, plusieurs mois après.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Merci (invité) Le 09/09/2025 à 17:15

J'espère qu'on retrouvera un personnage avec l'humour de Trevor, ça va faire parler mdr