Du gameplay inédit de GTA 6 a été diffusé dans... South Park

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 octobre 2026 à 12h18
À quelques jours de la sortie de GTA 6, Rockstar Games frappe fort. Contre toute attente, c'est dans un épisode de South Park qu'un extrait de gameplay inédit a été dévoilé, confirmant une mécanique aussi absurde qu'inattendue et une densité de population impressionnante.
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Du gameplay inédit de GTA 6 a été diffusé dans... South Park

À l'approche fatidique du 19 novembre, date de sortie officielle de Grand Theft Auto VI, les joueurs s'attendaient à découvrir les ultimes détails du jeu via des bandes-annonces traditionnelles ou des aperçus de la presse spécialisée. Pourtant, Rockstar Games a choisi une voie de communication totalement inédite. C'est au beau milieu d'un épisode de la célèbre série d'animation South Park que le monde entier a pu poser les yeux sur une séquence de gameplay jamais vue auparavant.

Une exclusivité inattendue au cœur de South Park

La diffusion de l'épisode intitulé « Guinea Pig on a Stick » a pris tout le monde de court. Dans cette séquence, le père de Stan, accompagné d'autres personnages, assiste à une conférence dénonçant les méfaits des jeux vidéo, avec GTA 6 en ligne de mire. Le conférencier projette alors un extrait vidéo pour illustrer son propos.

C'est là que Jason, l'un des protagonistes du futur titre de Rockstar, entre en scène sur une plage de Vice City. Il observe un PNJ ramasser les déjections de son chien. Une altercation éclate, et Jason s'empare des excréments pour les lancer violemment au visage du passant. L'impact est visuellement saisissant, poussant l'humour absurde et irrévérencieux à son paroxysme.

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Un coup de maître marketing signé Rockstar

Accuser la franchise Grand Theft Auto de tous les maux de la société est une tradition presque aussi vieille que la série elle-même. Depuis ses débuts, le jeu a fait l'objet d'innombrables campagnes de censure. Intégrer cette critique directement dans une œuvre satirique comme South Park relève du génie promotionnel. Rockstar Games ne se contente pas de jouer avec cette image sulfureuse, le studio va jusqu'à confier aux créateurs de la série un extrait exclusif à seulement quelques jours du lancement. Cette synergie parfaite entre les deux univers démontre une maîtrise absolue de la communication virale.

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Une densité de population jamais vue

Au-delà de la mécanique scatologique qui a fait réagir la toile, cet extrait de gameplay met en lumière une avancée technique majeure. La plage de Vice City sur laquelle se déroule l'action grouille littéralement de vie. Le nombre de PNJ présents simultanément à l'écran dépasse largement tout ce qui a été montré dans les précédentes vidéos officielles.

Si n'importe quel jeu moderne peut se vanter de proposer une carte gigantesque, la véritable révolution de GTA 6 semble résider dans le remplissage et la crédibilité de son monde ouvert. Cette séquence confirme que les rues et les plages de Vice City offriront une densité de population inédite à cette échelle, promettant une immersion totale pour le 19 novembre, uniquement sur PS5 et Xbox Series.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (0)

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trilo (invité) aujourd'hui à 12:50

Franchement ils sont forts, il n'y a rien à dire