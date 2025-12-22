GTA 6 risque de devenir un véritable MMORPG et d'abandonner ses racines

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 décembre 2025 à 17h25
Alors que le silence de Rockstar pèse lourd, un vétéran de l'industrie lâche une bombe : le prochain Grand Theft Auto pourrait bien basculer dans le genre MMORPG. Richard Vogel, producteur légendaire, évoque des fonctionnalités inédites qui transformeraient l'expérience en ligne.
GTA 6 risque de devenir un véritable MMORPG et d'abandonner ses racines
L'industrie du jeu vidéo retient son souffle en attendant la moindre information officielle concernant Grand Theft Auto VI. Si Rockstar Games communique au compte-gouttes sur le mode histoire, le mystère reste entier concernant la composante en ligne, véritable poule aux œufs d'or du studio. Cependant, une intervention récente d'un grand nom du secteur vient secouer la fourmilière : et si GTA 6 devenait un véritable MMORPG ? C'est en tout cas l'avis éclairé de Richard Vogel, un producteur dont le CV force le respect.

L'expertise d'un vétéran du MMO

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Richard Vogel n'est pas un analyste de salon. Son expérience couvre certains des plus grands succès du jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, incluant EverQuest, Star Wars: Galaxies, Star Wars: The Old Republic ou encore New World, bien que ce dernier a mis fin à son développement. Interrogé récemment par WCCF Tech sur l'état du marché des MMO en Occident, il a livré une analyse pertinente sur l'avenir du genre, pointant directement vers le prochain blockbuster de Rockstar.

Selon lui, le public est prêt, mais les éditeurs sont frileux face aux risques financiers. C'est là que Rockstar pourrait changer la donne. 
Oui, je crois qu'un large public attend l'émergence du bon MMORPG. [...] Le problème est qu'aucun éditeur ne veut investir l'argent et prendre le risque pour le moment. [...] Si ce que j'ai entendu dire sur les fonctionnalités et le gameplay de GTA 6 est vrai, il pourrait évoluer vers un MMORPG, car bon nombre de ses fonctionnalités prévues se trouvent généralement dans les MMORPG.
Cette déclaration suggère que Rockstar ne se contenterait pas de reproduire la formule de GTA Online, mais chercherait à franchir un cap technologique et structurel majeur.

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Une évolution logique pour la franchise

Il est important de noter que ces propos concernent vraisemblablement la partie en ligne du titre, Rockstar ayant pour habitude de scinder clairement la narration solo du multijoueur. Néanmoins, la frontière s'amincit. Dans l'actuel GTA Online, les joueurs peuvent déjà acheter des propriétés, gérer des business, inviter des amis dans des espaces privés et participer à des braquages complexes. Ce sont là des prémices de MMO.

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Si les rumeurs entendues par Richard Vogel se confirment, nous pourrions voir apparaître des systèmes bien plus poussés avec une économie totalement gérée par les joueurs, des serveurs accueillant des milliers de personnes simultanément, ou encore une persistance du monde bien plus marquée. L'idée serait de créer un univers virtuel où la rétention des joueurs se compte en années, voire en décennies, à l'image d'un World of Warcraft.

Réponse dans un an environ, lorsque GTA 6 sortira, à moins qu'un nouveau retard ne viennent gâcher la fête.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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