Retrouvez des informations sur toutes les applications du téléphone/smartphone disponibles sur GTA 6, notamment sur leur utilité.

Durant leur aventure sur Grand Theft Auto VI, les joueurs et les joueuses feront régulièrement usage du téléphone de Jason et de Lucia. Via ce smartphone, il est possible de profiter de différentes applications, qui offrent des services bien spécifiques et surtout plus ou moins intéressants. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous listons toutes les applications du téléphone sur GTA 6, tout en vous mentionnant leur utilité.

Liste de toutes les applications du téléphone sur GTA 6 et leur utilité

Sur GTA 6, utiliser son téléphone est relativement simple, étant donné qu'il suffit d'appuyer sur la flèche du haut de la croix directionnelle de votre manette. Dès lors, vous pourrez profiter de différentes applications, dont certaines ne se débloquent qu'après avoir effectué des missions particulières ou bien après avoir avancé dans l'histoire principale. Pour autant, les applications du téléphone sur GTA 6 peuvent se montrer très pertinentes et vous venir en aide à de nombreuses occasions.

Afin que vous ayez toutes les clés en main à ce sujet, voici la liste de toutes les applications disponibles sur le téléphone dans GTA 6 ainsi que leur utilité.

Application du téléphone sur GTA 6 Utilité WhatUp Il s'agit d'une application de messagerie, qui fait penser à WhatsApp Scooter Bros Cette application vous permet de vous faire livrer votre véhicule, moyennant quelques dollars (en fonction de la distance) Contacts C'est l'application qui répertorie tous vos contacts RydeMe Il s'agit d'un service de taxi, qui vous donne la possibilité de voyager rapidement. Chaque trajet vous coûtera plusieurs dollars Camera Il s'agit d'une application offrant l'opportunité d'effectuer des selfies, puis de les envoyer BuckMe C'est l'application liée à votre banque Fitness Cette application traque votre pratique sportive (force, cardio, concentration) Gallery Recense toutes vos photos ainsi que celles reçues Snapmatic Il s'agit d'une application/réseau social similaire à Instagram Vice City Real Estate Via cette application, vous pouvez acheter des garages pour entreposer vos véhicules Weather Permet de vérifier les conditions météorologiques WAiNK Grâce à cette application, vous pouvez scanner les véhicules afin d'avoir différents détails à leur sujet (type, sécurité, etc.) Paramètres Il s'agit d'une application qui vous donne la possibilité de changer le fond d'écran du téléphone ou encore sa sonnerie News Permet de lire les dernières actualités

Comme dit précédemment, toutes ces applications du téléphone sur GTA 6 ne sont pas disponibles dès le début de l'aventure. Dans certains cas, y accéder demande d'accomplir une mission principale ou bien une série de quêtes pour un personnage spécifique. Cependant, la majeure partie d'entre elles, notamment les plus basiques, sont accessibles dès les premières heures. Dans tous les cas, il y a fort à parier que ces applications vous seront grandement utiles durant votre aventure sur GTA 6.

Pour conclure, rappelons que GTA 6 est disponible, depuis le 19 novembre 2026, sur PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, notamment comment conserver vos véhicules volés et vos armes.