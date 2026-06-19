GTA 6 provoque déjà des jours de congé massifs en entreprise

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 juin 2026 à 15h14
L'impact de Grand Theft Auto 6 dépasse déjà les frontières du jeu vidéo. Face à l'avalanche de demandes de congés de ses employés pour le jour de la sortie, une entreprise américaine a pris une décision radicale : fermer purement et simplement ses portes pour cet événement culturel sans précédent.
GTA 6 provoque déjà des jours de congé massifs en entreprise

L'impact de Grand Theft Auto VI dépasse largement les frontières de l'industrie vidéoludique. Alors que les développeurs et éditeurs du monde entier tentent d'éviter la fenêtre de lancement du mastodonte de Rockstar Games, le monde de l'entreprise commence lui aussi à prendre des mesures préventives. Burger Motorsports, un fabricant américain de pièces automobiles, vient de marquer les esprits en annonçant une fermeture totale de ses services pour permettre à ses salariés de profiter du jeu.

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Une pause opérationnelle pour explorer Vice City

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C'est par le biais d'un communiqué interne partagé sur les réseaux sociaux que l'entreprise a officialisé la nouvelle. Face à un nombre incalculable de demandes d'absences, la direction a préféré anticiper la paralysie de ses services.

Burger Motorsports observera une pause opérationnelle temporaire à l'échelle de l'entreprise le jeudi 19 novembre 2026. Après avoir examiné de multiples conflits d'horaires parmi les employés, la direction a déterminé que les opérations commerciales normales pourraient être impactées en raison de la sortie de Grand Theft Auto 6.

Le ton de l'annonce, bien que très formel, cache une véritable compréhension de l'événement. Le document précise en effet que plusieurs membres de l'équipe ont d'ores et déjà prévenu qu'ils seraient totalement injoignables, indisponibles, ou tout simplement virtuellement partis sous le soleil de Vice City.

Le retour à la réalité attendra

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La direction de cette entreprise spécialisée dans la préparation automobile ne s'arrête pas là et joue le jeu jusqu'au bout. Consciente que ses employés auront besoin de temps pour s'immerger dans ce nouveau monde ouvert attendu depuis plus d'une décennie, elle a défini des conditions de reprise très particulières.

Les opérations commerciales normales devraient reprendre une fois que les employés auront terminé leur exploration initiale, achevé au moins une mission et seront revenus à la réalité.

Cette initiative qualifiée par l'entreprise elle-même d'événement culturel sans précédent a rapidement fait le tour de la toile. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes saluent cette décision, certains soulignant avec humour que le personnel obtient ainsi un jour férié officiel dédié au titre de Rockstar Games.

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Si cette fermeture d'entreprise prête à sourire, elle témoigne de la ferveur extraordinaire qui entoure la sortie du titre, qui est le jeu le plus attendu de tous les temps. GTA 6, qui sort donc ce 19 novembre, risque de battre tous les records, et l'ouverture des précommandes dans quelques jours pourrait déjà être un bon indicateur.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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