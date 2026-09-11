GTA 6 a fait exploser les abonnements Netflix

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 septembre 2026 à 15h57
L'exclusivité temporaire accordée à Netflix pour diffuser de nouvelles images de Grand Theft Auto 6 a provoqué un véritable séisme. En seulement six heures, la plateforme a enregistré des milliers d'abonnements, prouvant l'impact colossal de la franchise de Rockstar sur l'industrie du divertissement.
GTA 6 a fait exploser les abonnements Netflix

Le partenariat inattendu entre Rockstar Games et le géant de la vidéo à la demande a porté ses fruits. En s'offrant une fenêtre d'exclusivité de six heures pour diffuser une présentation inédite de 27 minutes de Grand Theft Auto VI, Netflix a réalisé l'une de ses meilleures opérations commerciales de l'année. Le succès de cette diffusion démontre à quel point les événements liés au jeu vidéo peuvent rivaliser avec les plus grandes productions cinématographiques ou sportives.

Un pic d'abonnements historique pour Netflix

Selon un rapport publié par le cabinet Ampere Analysis, cette exclusivité temporaire a généré plus de 100 000 nouvelles inscriptions, et ce, uniquement aux États-Unis le 27 août dernier. Il s'agit du troisième pic d'abonnements le plus important de l'année pour la plateforme sur le territoire, se plaçant juste derrière la diffusion du dernier épisode de la série Stranger Things et un combat de MMA très médiatisé. Cet afflux soudain de nouveaux utilisateurs illustre la force de frappe de la licence phare de Rockstar Games.

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Au-delà des nouveaux abonnés, la présentation de Grand Theft Auto 6 a également permis de réactiver des comptes dormants. Plus de 5 % des membres américains qui n'avaient pas utilisé le service au cours des 30 jours précédents se sont connectés spécifiquement pour visionner ces images. Le cabinet d'analyse précise que ce taux de réactivation est supérieur à celui de n'importe quel autre film ou série sur la période mesurée.

En l'espace de quatre jours, la vidéo a cumulé plus de 31 millions de vues, se hissant au sommet des contenus les plus regardés dans 87 des 93 pays où le service est actuellement disponible.

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Une stratégie gagnante pour le géant du streaming

Pour Netflix, l'objectif n'est pas nécessairement de concurrencer les éditeurs sur le terrain de la création de jeux à gros budget, mais plutôt de capter l'attention générée par ces mastodontes de l'industrie, en convertissant ces nouveaux abonnements en clients fidèles. Katie Holt, analyste chez Ampere Analysis, souligne l'intelligence de cette approche.

Les bandes-annonces, les révélations et les adaptations offrent à Netflix un moyen de s'intégrer à la culture du jeu vidéo sans posséder les jeux eux-mêmes. GTA 6 en est un exemple particulièrement puissant, compte tenu de l'ampleur de la franchise et de l'anticipation suscitée par son lancement.

De son côté, Louise Wooldridge, directrice de recherche, estime que cette initiative permet à la plateforme de rivaliser directement avec des acteurs historiques comme YouTube pour capter l'attention des joueurs. Elle ajoute que pour Rockstar Games, cette collaboration ouvre la franchise à un public qui dépasse largement le noyau traditionnel des passionnés de jeux vidéo.

Miniature vidéo

Un impact qui dépasse les frontières de la vidéo

L'engouement suscité par ces nouvelles images ne s'est pas limité aux écrans d'ordinateur ou de télévision. Les données partagées par Sensor Tower indiquent que le trafic web de Netflix a bondi de 125 %, tandis que l'utilisation de l'application mobile a augmenté de 35 %. Plus impressionnant encore, le cabinet Nielsen IQ rapporte que cette simple diffusion a stimulé les ventes de consoles au Royaume-Uni, avec une hausse de 33 % pour les machines PlayStation et de 34 % pour les consoles Xbox.

Une preuve supplémentaire que Grand Theft Auto 6 est bien plus qu'un simple jeu vidéo, mais un véritable phénomène culturel. Le rendez-vous est maintenant fixé pour le 19 novembre.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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