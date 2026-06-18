GTA 6 : Une date pour l'ouverture des précommandes, et une jaquette dévoilée
le 18 juin 2026 à 15h41
Plus d'un an après le dernier trailer de Grand Theft Auto VI, et alors que la communication autour du jeu est plus que timide, Rockstar a enfin passé la seconde avec une double annonce. Celle de la date de l'ouverture des précommandes, assez proche, et la révélation de la jaquette, dans la digne lignée de la licence.
Une date fixée pour les précommandes de GTA 6
C'est par le biais de ses réseaux sociaux officiels que Rockstar Games a créé l'événement. Le développeur américain a confirmé que les précommandes pour le très attendu GTA 6 ouvriront officiellement le 25 juin prochain. Les joueurs pourront réserver leur copie sur les boutiques numériques habituelles ainsi que chez une sélection de revendeurs physiques.
Pour accompagner cette annonce majeure, le studio a également révélé la jaquette officielle du titre. Les fans peuvent d'ores et déjà télécharger cette illustration pour habiller leurs écrans. Cette révélation soudaine laisse présager une accélération de la campagne promotionnelle, comme attendu. Le studio avait effectivement annoncé que tout s'emballerait cet été, et l'annonce des précommandes en fait partie.
🤩 Voici la jaquette officielle de GTA 6 !— GAMEWAVE (@GAMEWAVE) June 18, 2026
On en pense quoi ? 💭 pic.twitter.com/f1UIJlkz7o
Attendons-nous à avoir une nouvelle bande-annonce pour l'ouverture des précommandes, histoire de mettre en avant pour de bon GTA 6.
La question épineuse du prix de vente
Si la date de réservation est désormais connue, le tarif de cette nouvelle itération reste un mystère entier. Depuis plusieurs mois, des rumeurs suggèrent que Rockstar Games et son éditeur Take-Two Interactive pourraient faire de GTA 6 le premier jeu vidéo dont l'édition standard serait facturée à hauteur d'une centaine d'euros. Mais pour le moment, aucune précision n'a été donnée, et nous n'aurons la réponse que le 25 juin.
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Quoi qu'il en soit, GTA 6 est prévu pour sortir le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series. La version PC n'arrivera que quelques mois plus tard, à moins d'une énorme surprise de la part de Rockstar.
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