GTA 6 : Une date pour l'ouverture des précommandes, et une jaquette dévoilée

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 juin 2026 à 15h41
L'attente touche à sa fin pour les millions de fans de Rockstar Games. Le studio vient de dévoiler la jaquette officielle de Grand Theft Auto 6 et annonce l'ouverture imminente des précommandes. Une bonne nouvelle pour des millions de joueurs.
GTA 6 : Une date pour l'ouverture des précommandes, et une jaquette dévoilée

Plus d'un an après le dernier trailer de Grand Theft Auto VI, et alors que la communication autour du jeu est plus que timide, Rockstar a enfin passé la seconde avec une double annonce. Celle de la date de l'ouverture des précommandes, assez proche, et la révélation de la jaquette, dans la digne lignée de la licence. 

Une date fixée pour les précommandes de GTA 6

C'est par le biais de ses réseaux sociaux officiels que Rockstar Games a créé l'événement. Le développeur américain a confirmé que les précommandes pour le très attendu GTA 6 ouvriront officiellement le 25 juin prochain. Les joueurs pourront réserver leur copie sur les boutiques numériques habituelles ainsi que chez une sélection de revendeurs physiques.

Pour accompagner cette annonce majeure, le studio a également révélé la jaquette officielle du titre. Les fans peuvent d'ores et déjà télécharger cette illustration pour habiller leurs écrans. Cette révélation soudaine laisse présager une accélération de la campagne promotionnelle, comme attendu. Le studio avait effectivement annoncé que tout s'emballerait cet été, et l'annonce des précommandes en fait partie.

Attendons-nous à avoir une nouvelle bande-annonce pour l'ouverture des précommandes, histoire de mettre en avant pour de bon GTA 6.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

La question épineuse du prix de vente

Si la date de réservation est désormais connue, le tarif de cette nouvelle itération reste un mystère entier. Depuis plusieurs mois, des rumeurs suggèrent que Rockstar Games et son éditeur Take-Two Interactive pourraient faire de GTA 6 le premier jeu vidéo dont l'édition standard serait facturée à hauteur d'une centaine d'euros. Mais pour le moment, aucune précision n'a été donnée, et nous n'aurons la réponse que le 25 juin.

Chargement du sondage...

0 votant

Quoi qu'il en soit, GTA 6 est prévu pour sortir le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series. La version PC n'arrivera que quelques mois plus tard, à moins d'une énorme surprise de la part de Rockstar.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

GTA 6 va rater un potentiel record historique dès sa sortie
Grand Theft Auto VI 23 septembre 2026

GTA 6 va rater un potentiel record historique dès sa sortie

Grand Theft Auto 6 s'annonce déjà comme le jeu de la décennie. Pourtant, un détail de calendrier va l'empêcher de réaliser un exploit historique lors de sa première saison de récompenses, laissant le record absolu des GOTY entre les mains de Baldur's Gate 3 et Clair Obscur: Expedition 33.
Rockstar serre la vis sur les mods juste avant la sortie de GTA 6
Grand Theft Auto VI 22 septembre 2026

Rockstar serre la vis sur les mods juste avant la sortie de GTA 6

Rockstar Games redéfinit les règles du jeu pour sa communauté avant la sortie de GTA 6. L'éditeur vient de publier des directives strictes encadrant la création de mods, suscitant de nombreuses interrogations sur l'avenir de ces contenus personnalisés qui ont fait le succès de la franchise.
La puissance du marché PC bouscule les plans de Rockstar pour GTA 6
Grand Theft Auto VI 18 septembre 2026

La puissance du marché PC bouscule les plans de Rockstar pour GTA 6

Si Grand Theft Auto 6 sortira d'abord sur consoles, la version PC semble inévitable. Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, a récemment souligné l'importance croissante de ce support. Une évolution du marché qui pourrait bien accélérer l'arrivée du jeu le plus attendu de la décennie sur nos ordinateurs.

commentaire (0)