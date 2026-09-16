GTA 6 : De nombreux artistes planétaires semblent confirmer leur présence

Rockstar Games accélère la promotion de Grand Theft Auto 6 à travers une campagne mystérieuse. Depuis peu, de nombreux artistes de renommée mondiale partagent des visuels énigmatiques sur leurs réseaux sociaux, confirmant une bande-son exceptionnelle et de potentielles apparitions dans le jeu le plus attendu de la décennie.

La machine promotionnelle de Rockstar Games s'emballe de manière spectaculaire. Alors que les joueurs du monde entier scrutent la moindre information concernant le prochain volet de la saga culte, une série de publications inattendues sur les réseaux sociaux et plus spécialement Instagram vient intriguer les joueurs. De grands noms de la musique internationale, allant du rap au rock en passant par la musique country, ont commencé à dévoiler des illustrations inédites reprenant la direction artistique si particulière et colorée du jeu.

Une campagne de communication savamment orchestrée

Hier soir, Instagram a effectivement vu, au même moment, de nombreux artistes poster des images énigmatiques rappelant le thème de GTA, à l'instar du rappeur Travis Scott. Sur son compte, l'artiste a publié une image montrant des chaussures à talons scintillantes posées contre une barre de pole dance. Il a accompagné ce visuel d'un message cryptique annonçant son retour imminent dans le monde du jeu vidéo avec « beaucoup de danse et de rage », tout en mentionnant Rockstar Games, ce qui ne lasse aucune place au doute.

🎶 Beaucoup d'artistes annoncent au même moment collaborer avec Rockstar pour GTA 6 !



Instagram s'est vu inonder d'un coup sec par de nombreux posts d'artistes énigmatiques mentionnant Rockstar Games, avec en photo un élément rappelant fortement la D.A de GTA 6. Parmi les… pic.twitter.com/FyxTTWImjI — GAMEWAVE (@GAMEWAVE) September 15, 2026

D'autres stars ont également suivi le mouvement. Le chanteur de country Morgan Wallen a partagé l'image d'une piscine délabrée aux teintes roses caractéristiques du titre. De son côté, le légendaire guitariste des Rolling Stones, Keith Richards, a surpris tout le monde avec l'illustration d'un iguane baignant dans une lumière jaunâtre très cinématographique. Face à cette avalanche de publications coordonnées, les fans tentent de déchiffrer les indices laissés par le studio étoilé.

Des rôles dans le jeu ou une simple présence musicale ?

Plusieurs artistes, dont Future, Metro Boomin et Yung Lean, ont publié la même image d'une Corvette étincelante au coucher du soleil. À l'inverse, Travis Scott et Keith Richards ont eu droit à des visuels totalement uniques. Cette distinction visuelle pourrait indiquer que les premiers figureront uniquement sur les mythiques stations de radio du jeu, tandis que les seconds pourraient prêter leurs traits à des personnages à part entière dans l'histoire.

















La franchise a toujours su s'entourer de célébrités de premier plan, que ce soit pour des apparitions furtives ou des rôles beaucoup plus consistants. Nous nous souvenons notamment de Cara Delevingne, de Phil Collins ou du regretté Karl Lagerfeld dans les précédents épisodes. L'implication déjà confirmée du chanteur T-Pain et de l'acteur Stephen Root vient renforcer cette hypothèse d'un casting cinq étoiles pour cette nouvelle aventure.

Outre les noms déjà cités, Pink Pantheress, Rauw Alejandro, ainsi que le duo argentin CA7RIEL et Paco Amoroso ont également laissé entendre leur participation à GTA 6. Si l'on ajoute à cela les morceaux de Depeche Mode, Phil Collins et Def Leppard aperçus dans les récentes vidéos de présentation, la bande-son s'annonce tout simplement monumentale.

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Rockstar Games semble dérouler le tapis rouge pour offrir une expérience auditive inoubliable, à la hauteur des attentes démesurées qui pèsent sur ce lancement historique. Le rendez-vous est programmé pour le 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series. Et si vous souhaitez le précommander, notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation à moindre coût :