GTA 6 : Un célèbre acteur confirme sa présence au casting

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 14 septembre 2026 à 17h35
Si le nom de celles et ceux qui donneront vie aux différents personnages de Grand Theft Auto VI est encore très secret, l'un d'eux vient de briser le silence. Son rôle n'est pas dévoilé mais sa présence comble déjà les joueurs américains.
GTA 6 : Un célèbre acteur confirme sa présence au casting

À deux mois de la sortie très attendue de Grand Theft Auto VI, les joueurs espèrent grapiller de nouvelles informations sur le jeu, que ce soit concernant ses possibilités, son histoire ou sur l'environnement global. Un point important et très confidentiel pour le moment est lié au casting vocal du titre. 

Même si elles sont déjà connues des joueurs, les noms des voix qui se cachent derrière Jason et Lucia n'ont toujours pas été dévoilés. Mais lors d'un échange vidéo avec APNewsun nom a confirmé sa présence dans les rues de Vice City

Une voix rejoint officiellement le casting de Grand Theft Auto VI

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Ce nom, c'est celui de l'acteur américain Stephen Root. Âgé de 74 ans, il joue et double des personnages à l'écran depuis les années 1980. Aux États-Unis, il a notamment marqué les esprits en incarnant le Capitaine K'Vada dans la série Star Trek: La Nouvelle génération, Michael Kirkwood dans Les Experts, Bill Prady dans 24 ou Lynn Boyle dans Brooklyn Nine-Nine. Il a donné de la voix dans plusieurs séries animées comme BoJack Horseman, Phinéas & Ferb, La légende de Korra ou Young Justice. 

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Dans le cadre de la BAFTA Tea Party, il a été interrogé sur ses prochains rôles. Il a alors confirmé sa présence au casting de GTA 6 en partageant quelques détails sur cette opportunité. 

Oui, vous allez me voir dedans. Depuis la première présentation il y a environ un an, mon personnage y figure, et beaucoup de gens me connaissaient grâce à King of the Hill et à ma voix, alors je pense que le secret a été en quelque sorte divulgué à ce moment-là. Je suis tellement heureux d'y participer, c'est quelque chose d'extraordinaire à voir. 

Un nom déjà évoqué pour le personnage incarné par Stephen Root

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Le fait que son personnage était présent dans le trailer diffusé il y a plus d'un an ouvre la voie aux spéculations. Même s'il n'a pas dit le nom de son personnage, les théories se multiplient en ligne. Certains pensent que Stephen Root incarne Brian Heder, le contrebandier à la retraite qui emploie Jason. Si cela est vrai, un nouvel aperçu du personnage serait donc visible dans le trailer publié en avant-première sur Netflix. 

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Mais pour vérifier cela, il faut maintenant patienter jusqu'au 19 novembre prochain, date à laquelle Grand Theft Auto VI sera enfin disponible. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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