Certains éléments de GTA 6 sont déjà datés d'après un ex-développeur

Un ancien animateur de Rockstar Games s'est confié sur ses impressions concernant Grand Theft Auto 6. Entre une dynamique de personnages prometteuse, un mutisme d'entreprise oppressant et quelques éléments visuels jugés datés, il analyse le futur succès de cette fin d'année.

L'attente autour de Grand Theft Auto VI touche presque à sa fin. Alors que les informations officielles tombent au compte-gouttes depuis quelques semaines, les analyses se multiplient, notamment de la part de ceux qui connaissent la maison de l'intérieur. Mike York, un ancien animateur ayant œuvré sur les illustres Grand Theft Auto 5 et Red Dead Redemption 2, a récemment partagé son point de vue sur ce que Rockstar Games nous prépare (via TechRadar). Son regard d'expert permet de mieux cerner les enjeux autour du duo de protagonistes, mais aussi de comprendre la culture du secret qui règne au sein du studio étoilé.

La dynamique explosive entre Jason et Lucia

Ce qui frappe d'emblée l'ancien développeur, c'est la dualité apparente entre les deux personnages principaux. Selon lui, le studio a toujours su créer des protagonistes dotés d'une forte personnalité et d'un humour ravageur. Il espère que Jason bénéficiera de ce même traitement, tout en soulignant le contraste frappant avec Lucia.

Il y a ce moment dans la bande-annonce où ils entrent dans un ascenseur, et il dit qu'il est parfois plus à l'aise quand il doit utiliser une arme. Elle répond de simplement se montrer charmant. Lucia a cette attitude où l'on sent qu'elle essaie de le sortir de sa coquille. C'est elle qui fonce probablement tête baissée dans les missions.

Cette observation laisse entrevoir des mécaniques de jeu asymétriques. Jason incarnerait le stratège froid et calculateur, tandis que Lucia représenterait l'action impulsive et l'improvisation. Les missions de braquage pourraient ainsi exploiter ces deux approches distinctes pour offrir une expérience de jeu riche et nuancée, fidèle à la réputation du studio.

















La culture du secret et des éléments visuels en question

Pour maintenir la surprise, l'entreprise impose un silence absolu à ses équipes. L'ancien animateur explique que cette politique de confidentialité est si stricte qu'elle pousse les employés à fuir les réseaux sociaux.

Ils essaient d'inculquer à tous leurs employés qu'il ne faut rien dire nulle part. Si vous cherchez la plupart des gens de chez Rockstar, ils n'ont aucune présence sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont peur. Je l'étais. Quand j'y travaillais, je ne disais jamais rien.

Malgré cette maîtrise de la communication, le premier aperçu du jeu n'a pas totalement convaincu cet ancien de la maison sur le plan technique. Il n'hésite pas à qualifier certains aspects de l'interface utilisateur de datés et étranges, estimant qu'ils ne correspondent pas vraiment au style habituel de la franchise. Il précise toutefois que l'équipe de développement possède un immense talent et pourrait tout à fait corriger le tir avant la sortie finale, bien que leurs priorités actuelles soient probablement ailleurs.

Malgré ces quelques réserves techniques, le pronostic global reste extrêmement positif. L'ancien membre du studio est convaincu que le titre fonctionnera à merveille dès son lancement et que les inévitables problèmes mineurs seront rapidement corrigés par des mises à jour régulières.

Il fonctionnera très bien et deviendra quelque chose auquel nous pourrons jouer pendant une décennie, comme GTA 5. Le mode en ligne sortira et sera probablement un métavers en constante évolution qui portera la franchise pour toujours.

Rendez-vous le 19 novembre pour juger tout ça par nous-mêmes, et surtout découvrir toutes les surprises que Rockstar aura glissées dans GTA 6.