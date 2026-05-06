GTA 6 : Le directeur de Take-Two craint que le titre ne soit pas à la hauteur des attentes

Grand Theft Auto VI est attendu au tournant et les joueurs espèrent que ce sixième opus sera comme ils le souhaitent. Cependant, ces attentes très élevées provoquent à la fois doute et excitation dans les bureaux de Take-Two.

Les jours sont désormais comptés jusqu'à la sortie officielle de Grand Theft Auto VI. Après avoir confirmé une nouvelle fois la date de lancement du sixième opus de la saga, il est logique de penser que Take-Two est en train de régler les derniers détails. Mais dans l'ombre, la pression monte.

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Strauss Zelnick, directeur de Take-Two, a récemment été interrogé par Bloomberg sur les coulisses d'un tel lancement. Or, gérer l'arrivée de l'un des jeux les plus attendus de la décennie est un véritable défi et une source d'inquiétude. Mais si le crunch est pointé du doigt, ce n'est pas le détail qui fait le plus stresser le directeur.

« Offrir aux consommateurs une expérience inédite », mais sera-t-elle à la hauteur des espérances ?

Ce dernier a bien conscience que, du côté de la communauté, les attentes sont extrêmement élevées. D'ailleurs, les équipes de Rockstar Games travaillent d'arrache-pied afin d'offrir « une expérience inédite ». Mais rapidement, il ajoute que ces équipes « ne crient jamais victoire avant d'avoir atteint leur but ».

D'autant que Grand Theft Auto V a placé la barre très haute et qu'il reste aujourd'hui un géant de l'histoire du jeu vidéo avec plus de 225 millions de copies vendues depuis son lancement.

Entre les deux trailers mis en ligne, la ville à explorer, les possibilités offertes et l'histoire, tous veulent que GTA 6 soit aussi marquant et permissif que son aîné. Mais pour l'heure, le stress gagne les bureaux de Take-Two. Strass Zelnick ajoute qu'être à la fois en retrait et « si près du but » peut être à la fois exaltant et très angoissant.

Grand Theft Auto VI, une source de pression et une volonté d'atteindre la perfection

Cette réponse n'est pas surprenante et même les joueurs peuvent comprendre que le directeur de Take-Two a une pression monstre sur les épaules. Mais pour offrir le meilleur et créer le meilleur jeu possible, la firme fournit à ses équipes créatives « des ressources financières et humaines créatives illimitées, afin qu'elles puissent atteindre la perfection ».

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Pour savoir si cette perfection sera atteinte et répondra aux attentes des joueurs, il faut encore patienter quelques mois. Grand Theft Auto VI sera disponible dès le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et consoles Xbox Series.