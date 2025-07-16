GTA 6 : Pour préparer son arrivée, Rockstar ferme un service gratuit très apprécié

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 16 juillet 2025 à 15h59
Le lancement de Grand Theft Auto VI est un événement de grande ampleur qui implique de faire quelques sacrifices afin d'offrir le meilleur aux joueurs. Un service vieux de 13 ans vient ainsi de disparaître, au grand désespoir de la communauté.
GTA 6 : Pour préparer son arrivée, Rockstar ferme un service gratuit très apprécié
Devenu le titre le plus attendu de 2026, Grand Theft Auto VI est au centre de toutes les conversations. Si les rumeurs à son sujet sont légion, le titre impacte également d'autres éléments annexes rattachés à la franchise. Entre les fuites et les ajouts faits dans GTA Online, chaque action de Rockstar Games est suivie de près par la communauté. Cependant, l'une de ces actions provoque aujourd'hui la tristesse de milliers de créateurs. En effet, Rockstar a annoncé le 16 juillet 2025 la fermeture définitive du Rockstar Games Social Club

Qu'est-ce que le Rockstar Games Social Club et pourquoi les joueurs sont-ils attristés par cette nouvelle ? 

Lancé en avril 2008, le Rockstar Games Social Club était un service en ligne gratuit axé autour de trois éléments majeurs :
  • Le premier est de créer une plateforme où chaque utilisateur d'un titre Rockstar Games pouvait se connecter, et ce indépendamment d'un launcher
  • Le second est d'offrir un espace où les plus créatifs pouvaient partager des vidéos, des vidéos et créer des profils pour échanger avec d'autres joueurs du monde entier
  • Enfin, le service permettait à chacun de suivre sa progression dans les différents jeux de l'éditeur/développeur
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Mais depuis le 16 juillet, le service est officiellement inaccessible. Cliquer dessus renvoie directement les visiteurs sur le site officiel de Rockstar Games. De fait, des milliers de contenus et de profils créés sur le service ont été effacés du jour au lendemain. Sur les réseaux sociaux, les hommages se multiplient depuis l'annonce de cette fermeture.


Une fermeture nécessaire pour proposer une meilleure expérience au lancement de Grand Theft Auto VI ?

Pour l'heure, il est difficile de savoir pourquoi la plateforme gratuite a été supprimée. Cependant, plusieurs utilisateurs ont évoqué sur les réseaux de gros problèmes d'interface et un manque d'intérêt de la communauté ces dernières années. La suppression du service pourrait permettre aux développeurs de le remettre au goût du jour, en proposant notamment une expérience de jeu encore plus immersive et des éléments de jeu communautaire améliorés. 

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En effet, Rockstar Games n'a pas encore précisé si le Rockstar Games Social Club allait revenir sous une nouvelle forme, changer radicalement ou disparaître au profit d'un autre service (potentiellement payant). Pour en savoir plus, il va falloir patienter jusqu'à une déclaration officielle des créateurs de la saga Grand Theft Auto.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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