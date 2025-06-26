GTA 6 Online : La fuite qui affole les fans, vers un monde sans limites et ultra ambitieux

GTA 6 pourrait totalement révolutionner sa partie Online en accueillant jusqu'à 96 joueurs simultanément, si l'on en croit les récentes fuites. L'ambition du studio semble sans limites.
Depuis la sortie de GTA 5, Rockstar a fait de son mode Online une véritable machine à succès
. Dix ans après son lancement, GTA Online continue d'attirer des millions de joueurs chaque mois, ce qui a permis au studio de prendre tout son temps pour peaufiner le très attendu GTA 6
, et au cinquième épisode de se vendre comme des petits pains. À l'approche de sa sortie officielle fixée au 26 mai 2026
, une nouvelle fuite révèle que le multijoueur pourrait prendre une dimension encore jamais atteinte
.
Un monde en ligne sans limites : sessions croisées et 96 joueurs par partie
Le leaker connu sous le pseudo Fravillys
annonce que Rockstar envisage des changements massifs pour GTA 6 Online
. Selon lui, l'objectif serait d'éliminer complètement les temps de chargement inutiles et les menus complexes, afin de fluidifier au maximum les interactions entre joueurs.
Concrètement, cela permettrait de rejoindre ses amis ou d'autres sessions de façon quasi instantanée, un progrès considérable par rapport au système actuel parfois frustrant de GTA Online. Mais le plus impressionnant reste l'augmentation drastique du nombre de joueurs par session. Alors que GTA 5 Online est limité à 32 joueurs simultanés, GTA 6 ambitionnerait de doubler voire tripler ce chiffre, atteignant ainsi jusqu'à 96 joueurs en simultané
. Un défi technique colossal, qui pourrait bouleverser profondément les habitudes de jeu.
Une map XXL pour accueillir cette foule de joueurs ?
Une question logique se pose immédiatement : comment accueillir autant de joueurs sans créer un chaos permanent ? La réponse pourrait venir de la taille présumée gigantesque de la carte de GTA 6, située à Vice City. En augmentant considérablement la taille de la map, Rockstar pourrait répartir efficacement les joueurs pour éviter la saturation de certaines zones.
Cependant, des interrogations subsistent concernant les performances, notamment lors de gros affrontements réunissant un grand nombre de joueurs en un seul endroit. Cette évolution marquerait un vrai tournant pour le multijoueur de GTA
, dont la communauté se plaint régulièrement des limitations techniques imposées par l'âge avancé de GTA Online.
Rockstar reste prudent, les joueurs s'impatientent
Bien évidemment, ces informations sont à prendre avec précaution. Même si Fravillys semble bien informé, rien n'est encore confirmé par Rockstar. Le studio garde historiquement ses modes en ligne très secrets jusqu'à quelques semaines avant le lancement officiel.
Reste que la possibilité de voir 96 joueurs s'affronter, collaborer ou simplement vivre leur vie virtuelle dans un même monde ouvert a de quoi susciter l'excitation
, tout autant que des inquiétudes chez les habitués. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre encore un peu avant de découvrir ce que Rockstar nous réserve réellement avec GTA 6 Online. En attendant, rendez-vous le 26 mai 2026
pour la sortie officielle de GTA 6 sur Xbox Series et PS5
.
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