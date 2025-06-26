GTA 6 Online : La fuite qui affole les fans, vers un monde sans limites et ultra ambitieux

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 juin 2025 à 12h48
GTA 6 pourrait totalement révolutionner sa partie Online en accueillant jusqu'à 96 joueurs simultanément, si l'on en croit les récentes fuites. L'ambition du studio semble sans limites.
GTA 6 Online : La fuite qui affole les fans, vers un monde sans limites et ultra ambitieux
Depuis la sortie de GTA 5, Rockstar a fait de son mode Online une véritable machine à succès. Dix ans après son lancement, GTA Online continue d'attirer des millions de joueurs chaque mois, ce qui a permis au studio de prendre tout son temps pour peaufiner le très attendu GTA 6, et au cinquième épisode de se vendre comme des petits pains. À l'approche de sa sortie officielle fixée au 26 mai 2026, une nouvelle fuite révèle que le multijoueur pourrait prendre une dimension encore jamais atteinte.

Un monde en ligne sans limites : sessions croisées et 96 joueurs par partie

trailer2
Le leaker connu sous le pseudo Fravillys annonce que Rockstar envisage des changements massifs pour GTA 6 Online. Selon lui, l'objectif serait d'éliminer complètement les temps de chargement inutiles et les menus complexes, afin de fluidifier au maximum les interactions entre joueurs.

Concrètement, cela permettrait de rejoindre ses amis ou d'autres sessions de façon quasi instantanée, un progrès considérable par rapport au système actuel parfois frustrant de GTA Online. Mais le plus impressionnant reste l'augmentation drastique du nombre de joueurs par session. Alors que GTA 5 Online est limité à 32 joueurs simultanés, GTA 6 ambitionnerait de doubler voire tripler ce chiffre, atteignant ainsi jusqu'à 96 joueurs en simultané. Un défi technique colossal, qui pourrait bouleverser profondément les habitudes de jeu.

Une map XXL pour accueillir cette foule de joueurs ?

gta6-differentes-histoires
Une question logique se pose immédiatement : comment accueillir autant de joueurs sans créer un chaos permanent ? La réponse pourrait venir de la taille présumée gigantesque de la carte de GTA 6, située à Vice City. En augmentant considérablement la taille de la map, Rockstar pourrait répartir efficacement les joueurs pour éviter la saturation de certaines zones.

Cependant, des interrogations subsistent concernant les performances, notamment lors de gros affrontements réunissant un grand nombre de joueurs en un seul endroit. Cette évolution marquerait un vrai tournant pour le multijoueur de GTA, dont la communauté se plaint régulièrement des limitations techniques imposées par l'âge avancé de GTA Online.

Rockstar reste prudent, les joueurs s'impatientent

Bien évidemment, ces informations sont à prendre avec précaution. Même si Fravillys semble bien informé, rien n'est encore confirmé par Rockstar. Le studio garde historiquement ses modes en ligne très secrets jusqu'à quelques semaines avant le lancement officiel.

Miniature vidéo

Reste que la possibilité de voir 96 joueurs s'affronter, collaborer ou simplement vivre leur vie virtuelle dans un même monde ouvert a de quoi susciter l'excitation, tout autant que des inquiétudes chez les habitués. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre encore un peu avant de découvrir ce que Rockstar nous réserve réellement avec GTA 6 Online. En attendant, rendez-vous le 26 mai 2026 pour la sortie officielle de GTA 6 sur Xbox Series et PS5.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

GTA 6 : Prouver son âge sera obligatoire pour acheter le jeu dans certains pays
Grand Theft Auto VI 10 juillet 2026

GTA 6 : Prouver son âge sera obligatoire pour acheter le jeu dans certains pays

Si vous souhaitez jouer à Grand Theft Auto VI mais que vous n'avez pas l'âge requis, préparez-vous à une mauvaise surprise. Un pays a décidé d'appliquer des mesures très strictes pour que le PEGI soit respecté.
Non, il n'y aura finalement pas de disque pour GTA 6
Grand Theft Auto VI 29 juin 2026

Non, il n'y aura finalement pas de disque pour GTA 6

L'attente autour de Grand Theft Auto 6 est immense, mais une nouvelle vient assombrir le tableau pour les collectionneurs. Contrairement aux rumeurs qui laissaient espérer une sortie tardive sur disque, Rockstar Games aurait définitivement enterré le format physique avec CD.
Une fuite sur Amazon dévoile le gameplay de GTA 6
Grand Theft Auto VI 26 juin 2026

Une fuite sur Amazon dévoile le gameplay de GTA 6

Une fuite inattendue en provenance d'Amazon Brésil vient de révéler de nouveaux détails croustillants sur Grand Theft Auto 6. Entre un monde ouvert plus immersif, des réseaux sociaux intégrés et des PNJ dotés de véritables routines, le prochain titre de Rockstar Games promet de repousser toutes les limites.

commentaire (0)