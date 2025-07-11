GTA Online : Un changement de taille prévu sur les serveurs de jeu d'après cette rumeur

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 11 juillet 2025 à 17h21
Si les rumeurs se multiplient concernant Grand Theft Auto VI, GTA Online a également droit à sont lot de spéculations. L'une évoque le lancement prochain d'une nouvelle caractéristique possédant un étrange nom de code.
GTA Online : Un changement de taille prévu sur les serveurs de jeu d'après cette rumeur
GTA6MP. En lisant ce curieux sigle, il est très facile de repérer le nom du jeu le plus attendu de l'année 2026. Cependant, un tel code n'aurait pas de lien direct avec Grand Theft Auto VI. C'est en tout cas ce que suggère une rumeur partagée par Fravilys, un insider passionné par les titres de Rockstar Games.

Passer de 30 à 90 joueurs dans les sessions de jeu de GTA Online ? Pas si sûr

En temps normal, Fravilys n'est pas forcément réputé pour la fiabilité de ses sources. Néanmoins, il suit attentivement tous les détails liés aux jeux du studio. Récemment, son attention s'est portée sur GTA6MP, un rafraîchissement de GTA Online. D'après les informations qu'il a partagées dans un billet sur Medium, il explique que son développement aurait atteint un stade avancé.

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Au sein de la communauté, ce rafraichissement est attendu car il aurait pour vocation de permettre à 96 joueurs de participer à une même session de jeu. Toutefois, Fravilys déclare que « selon les dernières informations dont je dispose, ce chiffre est actuellement limité à 64 joueurs ».

Un chaos qui a possiblement impacté le développement du projet

À l'heure actuelle, seules 30 personnes peuvent se réunir simultanément dans une même session dans GTA Online. Mais sur Reddit, les personnes ayant testé cette fonctionnalité lui reprochent son chaos perpétuel. L'un d'entre eux a ainsi déclaré que « nous avons des réunions avec 24 personnes, et c'est fou comme c'est mauvais. Les gens conduisent de manière imprudente, s'entretuent... ». 

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Face aux réactions parfois mitigées des utilisateurs de GTA Online, Rockstar Games pourrait avoir revu ses ambitions concernant l'extension d'accueil des sessions de jeu. D'ailleurs, Fravilys évoque également cette possibilité dans son billet en indiquant que Rockstar Games pourrait avoir de nouvelles ambitions ou avoir fait face à des contraintes techniques inattendues.

Dans les deux cas, le curieux GTA6MP pourrait bientôt se dévoiler. Mais sera-t-il possible de jouer à 64 ou à 90 joueurs ? Seul l'avenir nous le dira.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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