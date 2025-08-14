GTA 6 : Le PDG de Take-Two très confiant sur la date de sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 août 2025 à 14h59
Prévu initialement pour l'automne 2025, Grand Theft Auto 6 a été repoussé au 26 mai 2026. Un report qui n'entame pas la confiance du PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, persuadé que le jeu sera prêt à temps et qu'il n'y aura pas de nouveau report.
GTA 6 : Le PDG de Take-Two très confiant sur la date de sortie
GTA 6 est très attendu et l'annonce de la date de sortie, pour mai 2026 au lieu du printemps 2025, n'a pas réellement déçu les joueurs puisque nous avons maintenant une date, normalement définitive. Dans une interview accordée à CNBC (via GameSpot), Strauss Zelnick a exprimé un niveau de conviction « très, très élevé » quant au respect de cette nouvelle date de sortie, une nouvelle fois en peu de temps. Il souligne que la stratégie de Rockstar Games est de susciter des attentes exceptionnelles, et de les dépasser.

Un objectif clair, dépasser les attentes

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Les attentes autour de GTA 6 sont déjà très élevées, mais Take-Two souhaite dépasser les espérances des joueurs, ce qui ne sera pas une mince affaire. Le but n'est pas de créer une attente inutile, mais de surprendre encore plus les joueurs.
Nous essayons de ne pas gonfler les attentes. Tout le savoir-faire de Rockstar, c'est de créer des attentes extraordinaires et de les surpasser. Je sais que c'est leur objectif. Je sais que ce sera un jeu incroyable.

- Strauss Zelnick, PDG de Take-Two.

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Il insiste également sur le fait que l'entreprise ne se repose pas sur ses acquis et qu'elle souhaite toujours innover, prendre des risques, mais sans arrogance qui est « l'ennemi du succès durable ». Enfin, alors que tout le monde redoute un nouveau report de la date de sortie, et que des rumeurs l'envisagent également, le grand patron estime, lui, que GTA 6 sortira bien comme prévu, en mai.

Un lancement qui s'annonce colossal

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Depuis la révélation du jeu et de la hausse des prix, certains estiment que GTA 6 pourrait être vendu 100 € à sa sortie, tandis que certains analystes avancent qu'il pourrait générer plus de 7 milliards de revenus dans les 2 mois qui suivent sa sortie. Avec un budget supposé de 1,5 milliard de dollars, il est également l'une des œuvres les plus chères à produire.

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