Prix de GTA 6 : Take-Two promet un tarif « juste » malgré les rumeurs, et confirme la date de sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 août 2025 à 11h54
Le PDG de Take-Two, maison-mère de Rockstar Games, assure que le prix de GTA 6 sera « équitable », malgré les spéculations évoquant un tarif record.
Prix de GTA 6 : Take-Two promet un tarif « juste » malgré les rumeurs, et confirme la date de sortie
Alors que GTA 6 sortira le 26 mai 2026 sur PS5 et Xbox Series, une question anime déjà la communauté : combien faudra-t-il débourser pour mettre la main sur le jeu le plus attendu de la décennie ? Avec la tendance actuelle des AAA à flirter avec les 80 €, voire plus, certains redoutent que le blockbuster de Rockstar ne devienne le premier jeu vendu 100 €.

Des rumeurs autour d'un prix record

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Le développement de GTA 6 est présenté comme le plus ambitieux et coûteux de l'histoire du jeu vidéo. Cela a alimenté l'idée que Rockstar pourrait répercuter ces coûts sur le prix de vente. D'autres estiment que l'éditeur sait pertinemment que les joueurs seraient prêts à payer plus cher pour un titre de cette envergure. Mais selon Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, le tarif ne sera pas fixé avant l'ouverture des précommandes l'année prochaine.

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Dans une interview accordée à Variety, Zelnick a tenu à clarifier la position de l'entreprise :
Notre objectif est toujours de livrer plus de valeur que ce que nous facturons. Nous pratiquons des prix variables depuis toujours. L'approche de l'industrie est de lancer à un prix premium, parfois avec des éditions spéciales, puis de réduire le tarif pour élargir le marché. Nous faisons de même. Nous sommes très attentifs à ce que l'expérience soit excellente, et que les consommateurs aient payé un prix juste.

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GTA Online demeure la principale source de revenus de Rockstar, grâce à ses microtransactions très rentables. Il serait donc logique, selon certains analystes, de maintenir un prix de base standard (60 à 70 €) afin d'attirer un maximum de joueurs, avant de monétiser via le contenu en ligne. Si hausse il y a, elle pourrait passer par des éditions spéciales proposant du contenu in-game ou un accès anticipé, chose très courante dans l'industrie.

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Rendez-vous donc le 26 mai 2026 pour la sortie de GTA 6 sur PS5 et Xbox Series donc, et un peu plus tôt pour en savoir plus sur le prix.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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