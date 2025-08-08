Prix de GTA 6 : Take-Two promet un tarif « juste » malgré les rumeurs, et confirme la date de sortie

Le PDG de Take-Two, maison-mère de Rockstar Games, assure que le prix de GTA 6 sera « équitable », malgré les spéculations évoquant un tarif record.
Alors que GTA 6
sortira le 26 mai 2026 sur PS5 et Xbox Series, une question anime déjà la communauté : combien faudra-t-il débourser pour mettre la main sur le jeu le plus attendu de la décennie ?
Avec la tendance actuelle des AAA à flirter avec les 80 €, voire plus, certains redoutent que le blockbuster de Rockstar ne devienne le premier jeu vendu 100 €.
Des rumeurs autour d'un prix record
Le développement de GTA 6 est présenté comme le plus ambitieux et coûteux de l'histoire du jeu vidéo
. Cela a alimenté l'idée que Rockstar pourrait répercuter ces coûts sur le prix de vente. D'autres estiment que l'éditeur sait pertinemment que les joueurs seraient prêts à payer plus cher pour un titre de cette envergure. Mais selon Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, le tarif ne sera pas fixé avant l'ouverture des précommandes
l'année prochaine.
« offrir plus que ce que l'on facture », la promesse de Take-Two
Dans une interview accordée à Variety
, Zelnick a tenu à clarifier la position de l'entreprise :
Notre objectif est toujours de livrer plus de valeur que ce que nous facturons. Nous pratiquons des prix variables depuis toujours. L'approche de l'industrie est de lancer à un prix premium, parfois avec des éditions spéciales, puis de réduire le tarif pour élargir le marché. Nous faisons de même. Nous sommes très attentifs à ce que l'expérience soit excellente, et que les consommateurs aient payé un prix juste.
GTA Online demeure la principale source de revenus de Rockstar, grâce à ses microtransactions très rentables. Il serait donc logique, selon certains analystes, de maintenir un prix de base standard (60 à 70 €) afin d'attirer un maximum de joueurs, avant de monétiser via le contenu en ligne
. Si hausse il y a, elle pourrait passer par des éditions spéciales proposant du contenu in-game ou un accès anticipé, chose très courante dans l'industrie.
Rendez-vous donc le 26 mai 2026 pour la sortie de GTA 6 sur PS5 et Xbox Series donc, et un peu plus tôt pour en savoir plus sur le prix.
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