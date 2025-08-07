GTA 6 : Un personnage emblématique sera absent, une page se tourne

Présent depuis GTA 3, le personnage culte ne fera pas son retour dans GTA 6. L'acteur et scénariste a quitté Rockstar Games en 2020, après 20 ans de service.
Chaque nouvel épisode de Grand Theft Auto
est l'occasion de raconter une histoire inédite dans un univers familier. Mais certains visages emblématiques traversent les générations, à l'image de Lazlow Jones. Pourtant, le célèbre animateur radio fictif, et véritable créatif chez Rockstar, ne participera pas à GTA 6
, marquant la fin d'une ère.
Un personnage culte et un auteur clé de l'univers GTA
Lazlow Jones a incarné son propre rôle d'animateur dans quasiment tous les GTA depuis le troisième épisode
, devenant un véritable trait d'union entre les jeux. Mais son implication ne s'arrêtait pas au micro : il a aussi contribué à l'écriture des scripts, dialogues et contenus radiophoniques
pour plusieurs titres de Rockstar, faisant de lui un personnage emblématique de la saga, mais aussi une personnalité reconnue de la firme étoilée.
Une absence confirmée par Lazlow lui-même
Interrogé par Nerd Reactor
à propos d'un éventuel retour dans GTA 6, Lazlow Jones a répondu sans détour, confirmant son absence :
Nous sommes partis en 2020, donc j'en doute. J'ai adoré travailler sur ces jeux avec Dan [Houser], j'étais à la radio dans GTA 3 et tous les autres, et ce fut un voyage incroyable, 20 ans à bosser sur GTA.
Un départ aligné avec celui de Dan Houser
La sortie de Lazlow Jones de Rockstar coïncide avec celle de Dan Houser, cofondateur du studio et auteur majeur de GTA et Red Dead Redemption. Tous deux ont rejoint le projet Absurd Ventures, un nouveau studio indépendant fondé par Dan Houser. Cette structure ambitionne de créer un univers transmédia, mêlant jeux vidéo, comics, podcasts et animation.
Lazlow y développe notamment le comic book « American Caper », tout en préparant d'autres projets narratifs. Parmi les anciens de Rockstar qui l'ont rejoint, on retrouve aussi le scénariste Michael Unsworth, ce qui donne à Absurd Ventures un ADN très GTA, sans en porter le nom.
Son absence souligne un tournant dans la philosophie de Rockstar. Bien que les jeux partagent un même univers, la série a toujours cherché à se renouveler. GTA 6, attendu le 26 mai 2026 sur PS5 et Xbox Series, devrait suivre cette logique avec deux nouveaux protagonistes et une histoire entièrement inédite
se déroulant dans un Vice City modernisé.
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