GTA 6 : Un personnage emblématique sera absent, une page se tourne

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 août 2025 à 18h10
Présent depuis GTA 3, le personnage culte ne fera pas son retour dans GTA 6. L'acteur et scénariste a quitté Rockstar Games en 2020, après 20 ans de service.
GTA 6 : Un personnage emblématique sera absent, une page se tourne
Chaque nouvel épisode de Grand Theft Auto est l'occasion de raconter une histoire inédite dans un univers familier. Mais certains visages emblématiques traversent les générations, à l'image de Lazlow Jones. Pourtant, le célèbre animateur radio fictif, et véritable créatif chez Rockstar, ne participera pas à GTA 6, marquant la fin d'une ère.

Un personnage culte et un auteur clé de l'univers GTA

cal Lazlow Jones a incarné son propre rôle d'animateur dans quasiment tous les GTA depuis le troisième épisode, devenant un véritable trait d'union entre les jeux. Mais son implication ne s'arrêtait pas au micro : il a aussi contribué à l'écriture des scripts, dialogues et contenus radiophoniques pour plusieurs titres de Rockstar, faisant de lui un personnage emblématique de la saga, mais aussi une personnalité reconnue de la firme étoilée.

À lire également

GTA et Saints Row bientôt censurés ? Une nouvelle polémique secoue l'industrie du jeu vidéo

GTA et Saints Row bientôt censurés ? Une nouvelle polémique secoue l'industrie du jeu vidéo

Une absence confirmée par Lazlow lui-même

Interrogé par Nerd Reactor à propos d'un éventuel retour dans GTA 6, Lazlow Jones a répondu sans détour, confirmant son absence :
Nous sommes partis en 2020, donc j'en doute. J'ai adoré travailler sur ces jeux avec Dan [Houser], j'étais à la radio dans GTA 3 et tous les autres, et ce fut un voyage incroyable, 20 ans à bosser sur GTA.
Miniature vidéo

Un départ aligné avec celui de Dan Houser

La sortie de Lazlow Jones de Rockstar coïncide avec celle de Dan Houser, cofondateur du studio et auteur majeur de GTA et Red Dead Redemption. Tous deux ont rejoint le projet Absurd Ventures, un nouveau studio indépendant fondé par Dan Houser. Cette structure ambitionne de créer un univers transmédia, mêlant jeux vidéo, comics, podcasts et animation.

Chargement du sondage...

0 votant

Lazlow y développe notamment le comic book « American Caper », tout en préparant d'autres projets narratifs. Parmi les anciens de Rockstar qui l'ont rejoint, on retrouve aussi le scénariste Michael Unsworth, ce qui donne à Absurd Ventures un ADN très GTA, sans en porter le nom.

gta6-nouveau-trailer
Son absence souligne un tournant dans la philosophie de Rockstar. Bien que les jeux partagent un même univers, la série a toujours cherché à se renouveler. GTA 6, attendu le 26 mai 2026 sur PS5 et Xbox Series, devrait suivre cette logique avec deux nouveaux protagonistes et une histoire entièrement inédite se déroulant dans un Vice City modernisé.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

L'équipe derrière GTA 6 est très nerveuse, et veut que tout soit parfait
Grand Theft Auto VI 28 août 2026

L'équipe derrière GTA 6 est très nerveuse, et veut que tout soit parfait

Malgré un engouement planétaire et une présentation impressionnante, l'équipe derrière Grand Theft Auto 6 ressent une pression immense. Rob Nelson, co-directeur de Rockstar North, confie que le studio est nerveux face aux attentes, poussant les développeurs à viser une perfection absolue.
GTA 6 bloqué à 30 FPS au lancement, un choix technique qui fait déjà débat
Grand Theft Auto VI 28 août 2026

GTA 6 bloqué à 30 FPS au lancement, un choix technique qui fait déjà débat

La présentation de GTA 6 a permis de découvrir le jeu en action. Rockstar a confirmé une information technique cruciale : le titre tournera à 30 images par seconde au lancement, sans mode performance prévu dans l'immédiat sur PlayStation 5 et Xbox Series X.
GTA 6 : La romance entre Jason et Lucia ne sera pas obligatoire, vos choix changeront tout
Grand Theft Auto VI 28 août 2026

GTA 6 : La romance entre Jason et Lucia ne sera pas obligatoire, vos choix changeront tout

Depuis le premier trailer de GTA 6, tout le monde pensait incarner un couple fusionnel. Pourtant, les récentes révélations de Rockstar bousculent nos certitudes. La romance entre Jason et Lucia ne sera pas imposée par le scénario, mais dépendra entièrement de vos actions et de votre investissement.

commentaire (0)