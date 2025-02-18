GTA 6 interdit en France par Macron ? Ne vous faites pas avoir

Des rumeurs récentes prétendent qu'Emmanuel Macron aurait interdit la sortie de GTA VI en France. Il s'agit néanmoins d'une fake news assez grossière.
Depuis quelques jours, une rumeur enflamme la communauté des joueurs : le président Emmanuel Macron aurait interdit la sortie du très attendu jeu vidéo GTA 6 en France
. Cette information, largement relayée sur les réseaux sociaux, a suscité de nombreuses réactions. Cependant, après vérification, il apparaît qu'aucune déclaration officielle ne vient étayer cette affirmation.
Non, GTA 6 ne sera pas interdit en France
Cette information a notamment été relayée par le biais de fausses vidéos ces derniers jours, après la triste histoire de Louise. Certains ont récupéré le drame pour tenter de surfer sur le sujet et obtenir de nombreuses impressions sur les réseaux sociaux, affirmant que le président français aurait annoncé que GTA 6 serait interdit lors de sa sortie en France
.
Sur TikTok et X, plusieurs fausses vidéos circulent, dans le seul et unique but de faire réagir en trompant les utilisateurs, parfois très jeunes. Évidemment, il n'en est rien. GTA 6 ne sera pas interdit en France
.
L'éternel débat entre jeux vidéo et violence
Ces derniers jours, le débat sur les jeux vidéo et la violence refait surface. Certains affirment que les joueurs de plus de 25 ans « sont des demeurés
», tandis que d'autres restent bourrés de stéréotypes sur les joueurs occasionnels ou réguliers.
Pour se défendre, plusieurs acteurs ont pris la parole, comme le SELL (Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs), qui a tenu à rappeler qu'il n'y avait aucun lien entre les jeux vidéo et la violence
. Il y a quelques semaines, Take-Two s'était d'ailleurs aussi exprimé sur le sujet, avec la même conclusion
.
Concernant GTA 6, des rumeurs donnent des indices sur sa sortie sur PC
, quand le titre pourrait avoir un mode semblable à Roblox
. Affaire à suivre.
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