GTA 6 interdit en France par Macron ? Ne vous faites pas avoir

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 février 2025 à 18h27
Des rumeurs récentes prétendent qu'Emmanuel Macron aurait interdit la sortie de GTA VI en France. Il s'agit néanmoins d'une fake news assez grossière.
GTA 6 interdit en France par Macron ? Ne vous faites pas avoir
Depuis quelques jours, une rumeur enflamme la communauté des joueurs : le président Emmanuel Macron aurait interdit la sortie du très attendu jeu vidéo GTA 6 en France. Cette information, largement relayée sur les réseaux sociaux, a suscité de nombreuses réactions. Cependant, après vérification, il apparaît qu'aucune déclaration officielle ne vient étayer cette affirmation.

Non, GTA 6 ne sera pas interdit en France

Cette information a notamment été relayée par le biais de fausses vidéos ces derniers jours, après la triste histoire de Louise. Certains ont récupéré le drame pour tenter de surfer sur le sujet et obtenir de nombreuses impressions sur les réseaux sociaux, affirmant que le président français aurait annoncé que GTA 6 serait interdit lors de sa sortie en France.

gta6-interdit-france

Sur TikTok et X, plusieurs fausses vidéos circulent, dans le seul et unique but de faire réagir en trompant les utilisateurs, parfois très jeunes. Évidemment, il n'en est rien. GTA 6 ne sera pas interdit en France.

L'éternel débat entre jeux vidéo et violence

Ces derniers jours, le débat sur les jeux vidéo et la violence refait surface. Certains affirment que les joueurs de plus de 25 ans « sont des demeurés », tandis que d'autres restent bourrés de stéréotypes sur les joueurs occasionnels ou réguliers. 

gta6
Pour se défendre, plusieurs acteurs ont pris la parole, comme le SELL (Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs), qui a tenu à rappeler qu'il n'y avait aucun lien entre les jeux vidéo et la violence. Il y a quelques semaines, Take-Two s'était d'ailleurs aussi exprimé sur le sujet, avec la même conclusion.

Concernant GTA 6, des rumeurs donnent des indices sur sa sortie sur PC, quand le titre pourrait avoir un mode semblable à Roblox. Affaire à suivre.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

GTA 6 va rater un potentiel record historique dès sa sortie
Grand Theft Auto VI 23 septembre 2026

GTA 6 va rater un potentiel record historique dès sa sortie

Grand Theft Auto 6 s'annonce déjà comme le jeu de la décennie. Pourtant, un détail de calendrier va l'empêcher de réaliser un exploit historique lors de sa première saison de récompenses, laissant le record absolu des GOTY entre les mains de Baldur's Gate 3 et Clair Obscur: Expedition 33.
Rockstar serre la vis sur les mods juste avant la sortie de GTA 6
Grand Theft Auto VI 22 septembre 2026

Rockstar serre la vis sur les mods juste avant la sortie de GTA 6

Rockstar Games redéfinit les règles du jeu pour sa communauté avant la sortie de GTA 6. L'éditeur vient de publier des directives strictes encadrant la création de mods, suscitant de nombreuses interrogations sur l'avenir de ces contenus personnalisés qui ont fait le succès de la franchise.
La puissance du marché PC bouscule les plans de Rockstar pour GTA 6
Grand Theft Auto VI 18 septembre 2026

La puissance du marché PC bouscule les plans de Rockstar pour GTA 6

Si Grand Theft Auto 6 sortira d'abord sur consoles, la version PC semble inévitable. Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, a récemment souligné l'importance croissante de ce support. Une évolution du marché qui pourrait bien accélérer l'arrivée du jeu le plus attendu de la décennie sur nos ordinateurs.

commentaire (0)