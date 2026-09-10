Les manettes collector de GTA 6 déjà revendues près de deux fois le prix

Annoncées il y a quelques jours, les deux manettes collector aux couleurs de GTA 6 ont ouvert leurs précommandes ce 10 septembre. Sans surprise, certains se sont précipités pour en précommander plusieurs et les revendre sur la Toile.

L'engouement autour du prochain titre de Rockstar Games ne cesse de battre des records. Alors que les joueurs du monde entier scrutent la moindre petite information, l'ouverture des précommandes pour les deux manettes collector officielles de Grand Theft Auto VI, ce jeudi 10 septembre, a provoqué un véritable séisme sur la toile. Malheureusement pour les véritables passionnés de la franchise, la fête a été de très courte durée.

Des précommandes prises d'assaut en quelques minutes

Comme il fallait s'y attendre, les produits dérivés officiels de Grand Theft Auto 6 suscitent une demande colossale à travers le globe. Ces deux périphériques, arborant un design soigné rendant un vibrant hommage aux néons emblématiques de Vice City, ont été mis en ligne tôt dans la matinée par les principaux revendeurs et notamment PlayStation. Celles et ceux qui ont réussi à voir le bout de la file d'attente ont réussi à sécuriser leur manette, mais quelques heures plus tard, dès le début d'après-midi, les stocks étaient épuisés.





Les malchanceux qui n'ont pas réussi à obtenir leur manette doivent espérer que les stocks soient renouvelés d'ici le 19 novembre, et ne pas tomber dans l'un des fléaux de ces dernières années, les scalpers.

Le fléau de la spéculation frappe encore

L'histoire se répète inlassablement dans l'industrie du jeu vidéo moderne. Dès l'ouverture des précommandes, des dizaines d'annonces ont fleuri sur des plateformes de revente en ligne comme eBay. Les spéculateurs n'ont pas perdu une seule seconde pour tenter de tirer profit de la frustration générale des fans.

Alors que le prix de vente est de 84,99 €, les produits se sont retrouvés en vente près de deux fois cette somme, voire plus. Les ventes réussies prouvent d'ailleurs que des gens sont capables de dépenser bien plus pour obtenir ce qu'ils veulent, alors même qu'il s'agit d'une précommande et que les manettes ne seront envoyées que pour le 19 novembre. Plusieurs ventes ont dépassé les 160 euros.

Loin d'être un cas isolé

Ce système de revente à des prix exorbitants, avant même la sortie des produits, n'est pas une nouveauté. D'ailleurs, au même moment, la situation est identique chez Nintendo, qui vient de lancer une Nintendo Switch 2 aux couleurs de Zelda: Ocarina of Time, et de divers accessoires. Les prix sur la plateforme sont tout bonnement affolants.

Bien que les scalpers soient à blâmer, comme toujours, tant que des personnes dépenseront autant et accepteront cette pratique, il sera impossible d'endiguer ce phénomène de plus en plus courant.