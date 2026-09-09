GTA 6 : Rockstar explique le choix de la musique dans le premier trailer

Près de trois ans après la diffusion du premier trailer de Grand Theft Auto 6, Rockstar Games lève enfin le voile sur l'un de ses plus grands mystères. Le choix de la chanson de Tom Petty n'avait rien d'un hasard et cachait un message très personnel adressé aux joueurs.

Il y a presque trois ans, Rockstar dévoilait enfin les premières images de Grand Theft Auto VI, avec un magnifique trailer qui mettait l'eau à la bouche, tandis que nous découvrions tout cela en musique. Ce choix n'avait rien d'anodin, loin de là.

Un message caché derrière la musique

Depuis la révélation mondiale de GTA 6, la communauté a décortiqué chaque seconde de cette première vidéo. Si les regards se sont d'abord tournés vers les nouveaux protagonistes, Jason et Lucia, ainsi que sur l'immensité de l'État de Leonida, un élément a particulièrement marqué les esprits, la bande-son. Le titre « Love Is a Long Road » de Tom Petty a tourné en boucle dans les écouteurs de millions de personnes, découvrant au passage cette chanson. Jusqu'à présent, la théorie dominante voulait que ces paroles illustrent la romance tumultueuse entre les deux héros. Pourtant, la réalité est bien plus pragmatique et ancrée dans le processus de création du studio.

Lors d'une récente entrevue accordée au magazine TroisCouleurs, le co-directeur du studio Rockstar North, Rob Nelson, a partagé des détails fascinants sur la genèse du projet. Il a expliqué que lors des premières phases de réflexion, chaque membre de l'équipe avait sa propre vision du jeu. Cependant, le groupe a rapidement réussi à s'accorder sur une direction commune. Selon lui, Rockstar a l'habitude de poursuivre des objectifs qui semblent toujours un peu hors d'atteinte. C'est précisément dans ce contexte que le choix musical intervient pour assembler les pièces du puzzle.

















Une véritable note d'intention

Rob Nelson a révélé que la chanson de Tom Petty a été sélectionnée comme une véritable note d'intention. À l'époque où cette décision a été prise, le jeu n'était pas encore totalement abouti. Les développeurs savaient ce qu'ils voulaient accomplir, mais le chemin à parcourir restait immense. En choisissant ce morceau, Rockstar souhaitait faire passer un message à sa communauté : la route vers la sortie de GTA 6 serait longue, mais le studio travaillait d'arrache-pied pour concrétiser cette vision ambitieuse.

Vous devez vraiment redoubler d'efforts pour que tout prenne forme. Quand cette équipe parvient à le faire, avec tout ce qu'elle a dans le ventre à ce moment précis, cela s'assemble d'une manière qui sert de guide pour définir l'atmosphère globale du projet.

Les périodes de silence radio de la part de Rockstar ont souvent été perçues comme de la distance, voire de l'indifférence. En réalité, le studio était tout aussi impatient de montrer son travail que les joueurs l'étaient de le découvrir. La chanson n'était donc pas seulement une métaphore pour Jason et Lucia, mais le reflet fidèle du parcours colossal accompli par les créateurs pour donner vie à l'un des jeux les plus attendus de l'histoire de l'industrie vidéoludique.

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Quoi qu'il en soit, GTA 6 arrivera le 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series. Quant à la sortie sur PC, elle pourrait finalement arriver plus vite que prévu. Rappelons également que Sony a dévoilé deux manettes spéciales pour l'occasion. Et si vous souhaitez le précommander, notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation à moindre coût :