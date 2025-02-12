GTA 6 et les autres jeux vidéo ne rendraient pas le public violent d'après Take-Two

L'arrivée prochaine de GTA 6 pose à nouveau le rôle du jeu vidéo dans l'essor des comportements violents. Or, le média n'est pas en cause selon Strauss Zelnick.
Dans les médias, les faits-divers évoquent régulièrement des profils de joueurs adeptes de titres considérés comme violents
. Les noms les plus cités sont les jeux Call of Duty
, Fortnite
ou encore Grand Theft Auto
. Or, aucune étude n'a encore établi de lien entre le fait de jouer à des jeux vidéo violents et celui de commettre des crimes dans le monde réel. D'ailleurs, le directeur de Take-Two pense qu'il n'existe pas de lien entre ces éléments.
Un divertissement qui « ne crée pas de comportement », qu'il s'agisse de GTA 6, de Mortal Kombat ou encore de Counter-Strike
Strauss Zelnick a récemment donné une interview à la chaîne de télévision américaine CNBC. Interrogé sur l'influence du jeu vidéo sur les comportements violents, il a répondu qu'il n'était pas inquiet.
Soyons clairs : le divertissement ne crée pas de comportement, le divertissement reflète le comportement. Le divertissement donne aux gens l'occasion d'exprimer des sentiments, de s'engager dans des sentiments, le divertissement raconte des histoires. La notion [selon laquelle] le divertissement crée un comportement a été testée et réfutée à maintes reprises.
La franchise Grand Theft Auto a régulièrement été dans le viseur des autorités et des figures politiques
pour ses histoires dont les héros sont des braqueurs et des criminels. Le troisième opus de la saga a particulièrement souffert de cette corrélation car il était inadapté aux enfants et qu'il aurait permis de « progresser en devenant plus compétent dans le crime
» d'après les médias de l'époque.
Cependant, l'apparition des comportements violents n'aurait pas pour origine les jeux vidéo. Le profil psychologique de chaque individu, ses traumatismes et d'autres facteurs sont plus déterminants
dans les excès de violence que les multiples formes de divertissement qui existent. D'ailleurs, de plus en plus d'études se penchent sur la question, sans pour autant conclure à un lien direct entre comportements violents et temps passé sur les jeux vidéo. Toutefois, le débat est toujours d'actualité et il risque de persister tant qu'une réponse concrète n'est pas donnée par la communauté scientifique.
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