GTA 6 et les autres jeux vidéo ne rendraient pas le public violent d'après Take-Two

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 février 2025 à 17h43
L'arrivée prochaine de GTA 6 pose à nouveau le rôle du jeu vidéo dans l'essor des comportements violents. Or, le média n'est pas en cause selon Strauss Zelnick.
GTA 6 et les autres jeux vidéo ne rendraient pas le public violent d'après Take-Two
Dans les médias, les faits-divers évoquent régulièrement des profils de joueurs adeptes de titres considérés comme violents. Les noms les plus cités sont les jeux Call of DutyFortnite ou encore Grand Theft Auto. Or, aucune étude n'a encore établi de lien entre le fait de jouer à des jeux vidéo violents et celui de commettre des crimes dans le monde réel. D'ailleurs, le directeur de Take-Two pense qu'il n'existe pas de lien entre ces éléments.

Un divertissement qui « ne crée pas de comportement », qu'il s'agisse de GTA 6, de Mortal Kombat ou encore de Counter-Strike

Strauss Zelnick a récemment donné une interview à la chaîne de télévision américaine CNBC. Interrogé sur l'influence du jeu vidéo sur les comportements violents, il a répondu qu'il n'était pas inquiet. 
Soyons clairs : le divertissement ne crée pas de comportement, le divertissement reflète le comportement. Le divertissement donne aux gens l'occasion d'exprimer des sentiments, de s'engager dans des sentiments, le divertissement raconte des histoires. La notion [selon laquelle] le divertissement crée un comportement a été testée et réfutée à maintes reprises.
La franchise Grand Theft Auto a régulièrement été dans le viseur des autorités et des figures politiques pour ses histoires dont les héros sont des braqueurs et des criminels. Le troisième opus de la saga a particulièrement souffert de cette corrélation car il était inadapté aux enfants et qu'il aurait permis de « progresser en devenant plus compétent dans le crime » d'après les médias de l'époque. 

gta-3-screenshot
Cependant, l'apparition des comportements violents n'aurait pas pour origine les jeux vidéo. Le profil psychologique de chaque individu, ses traumatismes et d'autres facteurs sont plus déterminants dans les excès de violence que les multiples formes de divertissement qui existent. D'ailleurs, de plus en plus d'études se penchent sur la question, sans pour autant conclure à un lien direct entre comportements violents et temps passé sur les jeux vidéo. Toutefois, le débat est toujours d'actualité et il risque de persister tant qu'une réponse concrète n'est pas donnée par la communauté scientifique.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

GTA 6 révèle sa bande-son, et un vinyle à 124 €
Grand Theft Auto VI 17 septembre 2026

GTA 6 révèle sa bande-son, et un vinyle à 124 €

Rockstar Games vient d'annoncer la sortie physique d'un album officiel pour la bande-son de GTA 6. Si le jeu fera l'impasse sur le format disque, la musique aura droit à plusieurs éditions physiques, dont un vinyle collector hors de prix réunissant des artistes de renommée mondiale.
Certains éléments de GTA 6 sont déjà datés d'après un ex-développeur
Grand Theft Auto VI 17 septembre 2026

Certains éléments de GTA 6 sont déjà datés d'après un ex-développeur

Un ancien animateur de Rockstar Games s'est confié sur ses impressions concernant Grand Theft Auto 6. Entre une dynamique de personnages prometteuse, un mutisme d'entreprise oppressant et quelques éléments visuels jugés datés, il analyse le futur succès de cette fin d'année.
GTA 6 : De nombreux artistes planétaires semblent confirmer leur présence
Grand Theft Auto VI 16 septembre 2026

GTA 6 : De nombreux artistes planétaires semblent confirmer leur présence

Rockstar Games accélère la promotion de Grand Theft Auto 6 à travers une campagne mystérieuse. Depuis peu, de nombreux artistes de renommée mondiale partagent des visuels énigmatiques sur leurs réseaux sociaux, confirmant une bande-son exceptionnelle et de potentielles apparitions dans le jeu le plus attendu de la décennie.

commentaire (0)