Un fan crée un diorama LEGO de GTA 6 impressionnant

L'attente autour du prochain titre de Rockstar Games pousse la communauté à redoubler de créativité. Un passionné a imaginé un diorama non officiel reproduisant l'ambiance de Vice City avec une précision bluffante.

Alors que la sortie de Grand Theft Auto VI est presque là, les joueurs trouvent des moyens toujours plus originaux pour patienter. L'engouement autour de cette aventure en monde ouvert dépasse largement le cadre purement vidéoludique pour s'inviter dans d'autres univers créatifs. Récemment, c'est la célèbre brique de construction danoise qui a servi de support à un hommage spectaculaire. Un créateur talentueux a en effet conçu un diorama sur mesure capturant l'essence même de la prochaine virée à Vice City.

Une reproduction fidèle et minutieuse

Le constructeur connu sous le pseudonyme hachiroku24 a partagé son œuvre sur Reddit, suscitant l'admiration unanime de la communauté. Sa création met en scène les deux protagonistes, Jason et Lucia, en pleine fuite à bord d'un hors-bord, en LEGO. Sur la rive, un officier de police et son véhicule de patrouille assistent impuissants à leur évasion. Le tout est magnifiquement mis en valeur par un décor tropical très soigné.

L'élément central de cette composition reste toutefois le logo du jeu, suspendu au-dessus de la scène. La typographie complexe de la franchise est reproduite avec une fidélité déconcertante, et c'est notamment cet élément qui est félicité dans les commentaires de la publication. Le dégradé de couleurs emblématique du chiffre romain est parfaitement rendu, insufflant immédiatement cette atmosphère ensoleillée et si particulière propre à la ville virtuelle inspirée de Miami.

Un talent déjà reconnu par la communauté

Cet exploit n'est pas un coup d'essai pour hachiroku24. Ce passionné s'est déjà illustré par le passé avec des constructions LEGO inspirées d'autres licences majeures du jeu vidéo, comme Final Fantasy ou encore Pokémon, affichant à chaque fois une qualité digne des produits officiels. Cette nouvelle réalisation vient confirmer son statut de maître bâtisseur, capable de traduire l'action et l'esthétique d'un univers virtuel mature en une scène figée mais pleine de dynamisme.

















Un rêve qui restera virtuel

Face à un tel niveau de détail, de nombreux internautes ont suggéré au créateur de soumettre son projet au programme participatif officiel de la marque de jouets. Malheureusement, les chances de voir cette boîte trôner un jour dans les rayons sont inexistantes. Comme l'a rappelé le principal intéressé, l'entreprise maintient une politique stricte concernant les thématiques abordées par ses produits. L'univers de Grand Theft Auto, avec son cocktail de violence, de criminalité et de thèmes pour adultes, est totalement incompatible avec l'image familiale défendue par le fabricant.

Il est peu probable que le projet soit accepté compte tenu du sujet mature abordé par le jeu.

La seule option pour que les amateurs de LEGO puissent recréer ce diaorama à côté de leur console ou sur leur bureau est d'attendre que hachiroku24 publie les plans de montage, ce qui n'est pas forcément son objectif.

Dans tous les cas, GTA 6 arrivera le 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series. Quant à la sortie sur PC, elle pourrait finalement arriver plus vite que prévu.