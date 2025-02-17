GTA 6 : La fenêtre de sortie sur PC a leaké, et serait pas si éloignée que ça

Rockstar serre la vis sur les mods juste avant la sortie de GTA 6

Rockstar Games redéfinit les règles du jeu pour sa communauté avant la sortie de GTA 6. L'éditeur vient de publier des directives strictes encadrant la création de mods, suscitant de nombreuses interrogations sur l'avenir de ces contenus personnalisés qui ont fait le succès de la franchise.