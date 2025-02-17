GTA 6 : La fenêtre de sortie sur PC a leaké, et serait pas si éloignée que ça

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 février 2025 à 15h44
La sortie de GTA 6 sur PC n'a pas encore été annoncée, mais celle-ci devrait bien avoir lieu, et assez proche de la date de sortie sur consoles.
GTA 6 : La fenêtre de sortie sur PC a leaké, et serait pas si éloignée que ça
Alors que Grand Theft Auto 6 est toujours officiellement attendu pour l'automne 2025 sur consoles, une nouvelle information laisse entendre que la version PC pourrait arriver dès début 2026. Cette déclaration ne vient pas de Rockstar Games ou de Take-Two Interactive, mais de Corsair Gaming, une entreprise spécialisée dans les accessoires PC.

Un portage PC plus rapide que les précédents jeux Rockstar ?

Lors d'une récente présentation des résultats financiers de Corsair Gaming (via VGC), Ronald van Veen, vice-président financier de l'entreprise, a déclaré que le titre devrait sortir sur ordinateur dès le début de l'année prochaine, soit dans environ un an.
GTA 6 est probablement le jeu dont tout le monde parle. Nous en aurons un aperçu plus tard dans l'année pour les consoles. D'après ce que je comprends, il sortira à l'automne pour les consoles, puis début 2026 sur PC.
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Si cette information se confirme, cela marquerait un délai relativement court entre la sortie console et PC pour un jeu Rockstar, puisque l'écart ne serait que de quelques mois. En comparaison :
  • GTA 5 est sorti en 2013 sur PS3 et Xbox 360, mais a dû attendre 2015 pour arriver sur PC.
  • Red Dead Redemption 2 a suivi un schéma similaire, avec une sortie en 2018 sur consoles et en 2019 sur PC.
  • Red Dead Redemption premier du nom, lui, n'a même été porté sur PC qu'en 2023, 13 ans après sa sortie initiale.

Une version PC presque confirmée par Take-Two

Pour le moment, seules les versions Xbox Series et PS5 ont été officialisées, mais il y a peu, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, a récemment affirmé que Rockstar ne publiait pas ses jeux sur toutes les plateformes simultanément et que d'autres annonces seraient faites en temps voulu. Sous-entendant donc fortement que GTA 6 arrivera bien sur PC.

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Attendons les prises de paroles officielles, notamment pour savoir la date de sortie de GTA 6, mais aussi celle d'un potentiel portage PC. Un discord officiel a récemment vu le joueur, faisant monter la température chez les joueurs.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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