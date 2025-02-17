GTA 6 : La fenêtre de sortie sur PC a leaké, et serait pas si éloignée que ça

La sortie de GTA 6 sur PC n'a pas encore été annoncée, mais celle-ci devrait bien avoir lieu, et assez proche de la date de sortie sur consoles.
Alors que Grand Theft Auto 6
est toujours officiellement attendu pour l'automne 2025 sur consoles, une nouvelle information laisse entendre que la version PC pourrait arriver dès début 2026
. Cette déclaration ne vient pas de Rockstar Games ou de Take-Two Interactive, mais de Corsair Gaming, une entreprise spécialisée dans les accessoires PC.
Un portage PC plus rapide que les précédents jeux Rockstar ?
Lors d'une récente présentation des résultats financiers de Corsair Gaming (via VGC
), Ronald van Veen, vice-président financier de l'entreprise, a déclaré que le titre devrait sortir sur ordinateur dès le début de l'année prochaine
, soit dans environ un an.
GTA 6 est probablement le jeu dont tout le monde parle. Nous en aurons un aperçu plus tard dans l'année pour les consoles. D'après ce que je comprends, il sortira à l'automne pour les consoles, puis début 2026 sur PC.
Si cette information se confirme, cela marquerait un délai relativement court entre la sortie console et PC pour un jeu Rockstar
, puisque l'écart ne serait que de quelques mois. En comparaison :
- GTA 5 est sorti en 2013 sur PS3 et Xbox 360, mais a dû attendre 2015 pour arriver sur PC.
- Red Dead Redemption 2 a suivi un schéma similaire, avec une sortie en 2018 sur consoles et en 2019 sur PC.
- Red Dead Redemption premier du nom, lui, n'a même été porté sur PC qu'en 2023, 13 ans après sa sortie initiale.
Une version PC presque confirmée par Take-Two
Pour le moment, seules les versions Xbox Series et PS5 ont été officialisées, mais il y a peu, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, a récemment affirmé que Rockstar ne publiait pas ses jeux sur toutes les plateformes simultanément et que d'autres annonces seraient faites en temps voulu
. Sous-entendant donc fortement que GTA 6 arrivera bien sur PC.
Attendons les prises de paroles officielles, notamment pour savoir la date de sortie de GTA 6, mais aussi celle d'un potentiel portage PC. Un discord officiel a récemment vu le joueur
, faisant monter la température chez les joueurs.
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