GTA 6 pourrait s'inspirer de Roblox, et permettre aux joueurs de gagner de l'argent

Les rumeurs concernant le futur jeu de Rockstar sont nombreuses. La dernière explique que GTA 6 pourrait s'inspirer de ce que fait Roblox et permettre aux joueurs de devenir créateurs, et de gagner de l'argent.
Alors que GTA 6
est toujours attendu pour l'automne 2025, Rockstar Games envisagerait d'intégrer un système de création de contenu similaire à Roblox et Fortnite
, permettant aux joueurs et créateurs d'ajouter leurs propres expériences et modifications au sein du jeu. Multipliant alors les possibilités de s'amuser dans le jeu le plus attendu de tous les temps.
Rockstar aurait déjà rencontré des créateurs de Roblox et Fortnite
Selon un rapport de Digiday
, basé sur des sources internes de l'industrie, Rockstar aurait déjà initié des discussions avec des créateurs influents de Roblox et Fortnite
. L'objectif serait de leur permettre de modifier l'environnement et les assets de GTA 6 afin d'y intégrer leurs propres univers et créations
. Cela ouvrirait les portes à un contenu illimité, et surtout augmenterait drastiquement la rétention des joueurs sur le très long terme. Par exemple, voici ce qui serait possible :
- Des modes de jeu personnalisés créés par la communauté
- L'intégration de licences tierces à l'univers de GTA 6
- Une nouvelle source de revenus pour les créateurs, à l'image du système UEFN de Fortnite et des serveurs premium sur Roblox
Un écosystème déjà en place avec l'acquisition de CFX.RE
En 2023, Rockstar a acquis CFX.RE, le groupe derrière les outils de modding les plus populaires pour GTA 5 et Red Dead Redemption 2
. Cette acquisition a permis d'officialiser et de soutenir le rôle du modding dans l'écosystème Rockstar, notamment à travers les serveurs GTA RP, qui ont explosé en popularité ces dernières années.
Les discussions avec les créateurs de contenu resteraient pour l'instant « relativement ouvertes
», selon Digiday. L'un des enjeux serait de définir comment les créateurs pourraient monétiser leurs créations, au-delà de l'exposition offerte par la plateforme.
Un tournant pour Rockstar avec du contenu créé par les joueurs ?
Si Rockstar va au bout de cette initiative, GTA 6 pourrait devenir un véritable hub de création communautaire, permettant aux joueurs d'innover à grande échelle, tout en renforçant l'engagement et la durée de vie du jeu
. Le point fort est que Rockstar n'aura pas à mettre en place cette nouvelle fonctionnalité avec difficulté, puisque les joueurs seront déjà au rendez-vous.
Reste à voir comment ce système sera mis en place, et si Rockstar officialisera ces fonctionnalités lors des prochains mois. La prochaine communication de la firme étoilée très attendue, que ce soit pour connaître la date de sortie ou en savoir plus sur le contenu. Récemment, c'est la fenêtre de sortie sur PC qui a aussi leaké
.
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