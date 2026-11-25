Rockstar a intégré plusieurs mini-jeux d'arcade complets au sein même de GTA 6. Accessible via les téléviseurs des planques de Jason et Lucia ou sur des bornes disséminées sur la carte, ce guide détaille les quatre titres disponibles, leur gameplay et la manière d'y accéder.

Grand Theft Auto VI propose une véritable mise en abyme vidéoludique en permettant aux joueurs de faire une pause dans leur aventure principale pour lancer de véritables jeux rétro. Au total, quatre mini-jeux d'arcade uniques sont jouables, dont deux sont introduits dès le début du jeu lors d'une séquence entre Jason et Cal, et deux autres sont à découvrir un explorant, et pourraient même vous séduire.

Les 4 jeux d'arcade de GTA 6

Street Trash 3: Dezombifier

Ce titre adopte une thématique proche de Dead Nation tout en reposant sur un gameplay de type roguelike similaire à Vampire Survivors. Vous le découvrez au cours d'une mission de l'histoire principale dans le Chapitre 1. Une fois cette étape franchie, il devient jouable depuis la maison de Jason, sur n'importe quelle console JoyStation dans les différentes propriétés de Jason et Lucia, ainsi que sur diverses bornes d'arcade réparties dans Vice City.

Tenebrae Lux

Tenebrae Lux est un jeu de réflexion complet qui rend hommage au travail de Hideo Kojima sur un ton parodique, avec une narration et des dialogues abstraits. Tout comme Street Trash 3, vous y goûtez lors d'une mission principale avant de pouvoir y rejouer librement depuis la maison de Jason et sur les consoles JoyStation de vos différentes planques. C'est même le tout premier auquel vous allez jouer.

Time Jackers: Rewind

Il s'agit d'un jeu de tir en vue de dessus au rythme très soutenu, dans lequel il faut éliminer des ennemis en continu pour survivre et atteindre le point de contrôle suivant. Ce mini-jeu est accessible dès le départ depuis la maison de Jason, puis sur l'ensemble des consoles JoyStation des maisons et appartements appartenant au duo une fois la mission d'introduction aux mini-jeux terminée.

Bang For Your Buck

Ce jeu est un rail-shooter classique dans lequel vous incarnez un chasseur devant abattre des cerfs à travers différents niveaux. Contrairement aux trois autres titres jouables sur console de salon, Bang For Your Buck nécessite l'utilisation d'accessoires en forme de fusils en plastique, il est donc uniquement accessible sur des bornes d'arcade physiques disséminées sur la carte.

Comment et où lancer ces mini-jeux ?

L'accès aux différents titres dépend du support sur lequel vous souhaitez jouer :

Sur console JoyStation (Planques) : Street Trash 3: Dezombifier, Tenebrae Lux et Time Jackers: Rewind sont accessibles dès la maison de Jason, puis dans tous les logements achetés ou possédés par Jason et Lucia après la mission principale dédiée.

Street Trash 3: Dezombifier, Tenebrae Lux et Time Jackers: Rewind sont accessibles dès la maison de Jason, puis dans tous les logements achetés ou possédés par Jason et Lucia après la mission principale dédiée. Sur borne d'arcade : Street Trash 3: Dezombifier dispose de plusieurs bornes dans Vice City, tandis que Bang For Your Buck se joue exclusivement sur ses bornes physiques réparties à travers le monde ouvert, dont au Rusty Anchor.

N'oubliez que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, notamment ou trouver tous les clubs de strip tease de Leonida. Le jeu reste disponible sur PS5 et Xbox Series.