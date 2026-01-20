GTA 6 fait déjà trembler la Russie qui réclame une version sur mesure

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 janvier 2026 à 15h33
Alors que la sortie de GTA 6 approche, un politicien russe monte au créneau. Mikhail Ivanov exige une version spéciale du jeu, épurée de tout contenu jugé immoral, sous peine d'interdiction. Rockstar, habitué aux compromis régionaux, pourrait bien devoir céder pour ne pas perdre ce marché stratégique.
GTA 6 fait déjà trembler la Russie qui réclame une version sur mesure
La sortie du prochain mastodonte de Rockstar Games ne se fera pas sans heurts politiques. Alors que le monde entier attend avec impatience de découvrir Vice City nouvelle génération à la fin de l'année (si tout se passe bien), la Russie pose ses conditions. Mikhail Ivanov, vice-président du Conseil mondial du peuple russe, a exprimé de vives inquiétudes quant au contenu supposé de Grand Theft Auto VI, menaçant purement et simplement de bloquer sa commercialisation sur le territoire russe si des modifications ne sont pas apportées. L'objectif est clair, obtenir une version « spéciale » du jeu, conforme aux valeurs traditionnelles du pays.

Une croisade contre le strip-tease masculin

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Les craintes du politicien se focalisent sur des rumeurs bien précises. Mikhail Ivanov s'est entretenu avec le média local News.ru pour dénoncer ce qu'il considère comme une attaque contre la santé morale de la société russe. Il vise particulièrement la possibilité de voir des scènes de strip-tease masculin, une hypothèse née de l'analyse d'une affiche « Ladies Night » aperçue dans les images promotionnelles du jeu.
Les créateurs de GTA 6 incluent délibérément un contenu destructeur et vulgaire dans leur produit, ce qui est totalement inacceptable pour la santé morale de la société. Cela inclut l'inclusion prévue de scènes de strip-tease masculin dans le jeu, ce qui constitue une violation directe et cynique des normes morales fondamentales et des valeurs spirituelles traditionnelles.
Pour Mikhail Ivanov, la solution est binaire : soit la Russie impose des restrictions légales strictes, soit Rockstar accepte de développer une version spécifique pour ce marché, « débarrassée de tout contenu immoral ». Cette demande, bien que surprenante pour les joueurs occidentaux, s'inscrit dans un contexte de durcissement idéologique en Russie. Par exemple, Roblox a récemment été banni là-bas, tandis que STALKER 2 avait également posé question lors de sa sortie.

Rockstar pourrait bien accepter le compromis

On pourrait penser que le géant américain, connu pour son ton irrévérencieux et sa satire au vitriol de l'Amérique, ignorerait une telle demande. Pourtant, l'histoire prouve le contraire. Rockstar a souvent accepté de modifier ses œuvres pour s'assurer une distribution mondiale sans accroc.

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Par le passé, le studio a déjà édulcoré ses titres pour satisfaire les législations locales. En France et en Allemagne, par exemple, GTA 3 avait été amputé de ses effets de sang et de démembrement pour éviter une classification trop sévère à l'époque. De même, la version japonaise de GTA San Andreas avait subi de lourdes censures, supprimant certaines missions liées au proxénétisme et rendant totalement silencieuses les scènes intimes du protagoniste.

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Face à l'enjeu financier colossal que représente GTA 6, qui s'annonce comme le plus grand lancement de l'histoire du divertissement, il est fort probable que Take-Two Interactive, la maison mère, privilégie le pragmatisme économique. Si une version modifiée permet de vendre des millions de copies supplémentaires en Russie sans risquer un bannissement total, les strip-teaseurs virtuels pourraient bien disparaître de la version russe.

La sortie de GTA 6 est toujours prévue pour le 19 novembre 2026, sur PS5 et Xbox Series.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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