STALKER 2 pourrait être interdit en Russie, et y jouer pourrait mener en prison

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 novembre 2024 à 16h29
Comme il fallait s'en douter compte tenu du contexte géopolitique, STALKER 2 ne sera pas le bienvenu en Russie. D'ailleurs, les joueurs qui l'achètent et y jouent risquent une sanction, s'il est finalement interdit.
STALKER 2 pourrait être interdit en Russie, et y jouer pourrait mener en prison
Si STALKER 2 est enfin là, après de longues années d'attente pour certains, notamment les amateurs de la franchise qui ont découvert les premiers épisodes à la fin des années 2000, tous ne pourront pas en profiter. C'est notamment le cas de la population russe, sous le joug du gouvernement qui ne voit pas d'un très bon œil la publicité d'un jeu ukrainien, qui pourrait d'autant plus critiquer d'une manière ou d'une autre le pays.

STALKER 2 pourrait être interdit en Russie

L'information provient directement de l'agence de presse gouvernementale, RIA Novosti, qui indique via le député Anton Gorelkin que STALKER 2 pourrait connaître des mesures « draconiennes » si l'histoire met en avant « un sentiment anti-russe » ou « justifie le terrorisme ». Rien d'étonnant lorsque nous savons que GSC Game World était initialement basé à Kiev, avant que la guerre entre l'Ukraine et la Russie n'oblige le studio à migrer, tandis que certains membres sont même allés au front, comme le game designer Volodymyr Yezhov, qui a malheureusement perdu la vie.
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Ainsi, si des mesures sont prises, tous les joueurs russes qui tenteraient de découvrir STALKER 2 risqueraient de fortes sanctions, pouvant aller jusqu'à la prison, lorsque nous voyons comment la Russie réagit et gère ce genre de situation. D'autant plus qu'il est précisé qu'y jouer via un VPN serait considéré comme « un soutien financier à une force hostile », s'il est interdit. La Russie prévient donc aussi les utilisateurs de VPN que cette pratique ne servira à rien. 

Dans tous les cas, le studio GSC Game World a déjà fait le choix de ne pas commercialiser son œuvre en Russie, mais certains joueurs pourraient forcer les choses via le marché noir notamment.

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Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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