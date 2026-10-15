GTA 6 est éligible aux Game Awards 2026, c'est officiel

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 octobre 2026 à 15h23
GTA 6 sera finalement éligible aux Game Awards 2026 et sera donc ainsi très certainement nominé dans diverses catégories.
GTA 6 est éligible aux Game Awards 2026, c'est officiel

Beaucoup de joueurs et de joueuses se demandaient si Grand Theft Auto VI pouvait être nominé aux Game Awards 2026, en raison de sa sortie tardive en cette fin d'année et de la date limite d'éligibilité de l'événement. La réponse est désormais connue : GTA 6 sera bien éligible aux Game Awards 2026.

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En effet, il y a très peu de temps, de nouvelles informations concernant les Game Awards 2026 sont apparues sur le site officiel. Ainsi, dans une section spécifique, il est précisé que la date limite d'éligibilité est fixée au vendredi 20 novembre. Nous pouvons notamment lire les mots suivants : « Les jeux doivent être mis en vente auprès du public au plus tard le vendredi 20 novembre 2026 à 21h (heure du Pacifique). Dans la catégorie Players' Voice, les jeux doivent être commercialisés au plus tard le 30 novembre 2026 ».

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Si GTA 6 n'est pas mentionné directement sur le site officiel de l'événement, ce détail a toute son importance car celui-ci stipule bel et bien que le titre de Rockstar Games est éligible aux Game Awards 2026. D'ailleurs, nous pouvons nous attendre à ce que GTA 6 soit nominé dans différentes catégories, dont très probablement celle de Jeu de l'année/Game of The Year. Évidemment, pour en avoir le cœur net, il va falloir attendre la diffusion dudit événement.

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Date des Game Awards 2026

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À ce sujet, rappelons que l'événement The Game Awards 2026 aura lieu dans la nuit du jeudi 10 décembre au vendredi 11 décembre de cette année. La cérémonie sera, comme toujours, retransmise sur YouTube ainsi que sur Twitch et durera très certainement 2 heures environ. Ce sera, dès lors, l'occasion d'en savoir plus à propos des jeux à venir, et surtout de connaître quel titre sera élu Jeu de l'année.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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