Pourquoi Rockstar a tant de mal à dévoiler le contenu de GTA 6 ?

Rockstar Games s'est récemment confié sur la difficulté de présenter Grand Theft Auto 6 au public. Avec un contenu gargantuesque et une durée de vie estimée à 80 heures, le studio promet une expérience inédite, bien que ses récents choix de communication divisent encore la communauté.

La communication autour du jeu le plus attendu de la décennie s'avère être un véritable casse-tête pour ses créateurs. Lors d'un récent échange avec l'équipe de Kinda Funny Games, Rob Nelson, l'un des cadres de Rockstar Games, a admis que Grand Theft Auto VI était extrêmement difficile à présenter au grand public. La raison principale évoquée par le studio ne réside pas dans des problèmes de développement, mais plutôt dans la densité vertigineuse du titre, qui regorge de mécaniques inédites et de détails fascinants à chaque coin de rue.

Une présentation inédite qui divise la communauté

Le 27 août dernier, Rockstar Games a levé un peu plus le voile sur le futur de la franchise grâce à un long aperçu diffusé sur Netflix. Cette vidéo de trente minutes a pris de court de nombreux habitués de la licence. En effet, le studio a fait le choix audacieux de s'affranchir de la traditionnelle voix off qui accompagnait jusqu'ici ses démonstrations de gameplay, préférant laisser les images et les différentes boucles de jeu parler d'elles-mêmes.

















Si certains spectateurs se sont dits déçus par cette absence de narration, d'autres continuent de décortiquer la séquence à la recherche du moindre indice caché. Selon Andy Cortez de Kinda Funny Games, ce choix de réalisation vient d'une volonté claire de Rob Nelson de proposer un format de présentation qui n'avait jamais été fait auparavant par le studio. Ce dernier a d'ailleurs précisé que le jeu englobe absolument tout ce que l'on peut imaginer, forçant les joueurs à explorer par eux-mêmes pour en saisir toute la richesse.

Une durée de vie colossale et des idées abandonnées

La richesse de ce nouveau volet se traduira également par une durée de vie impressionnante. Lors de discussions avec divers créateurs de contenu, Rob Nelson a estimé qu'il faudrait environ 80 heures aux joueurs pour venir à bout de l'aventure principale, à condition de ne pas se laisser happer par les innombrables activités annexes qu'offre la nouvelle version de Vice City. Les développeurs promettent des interactions poussées, notamment de toutes nouvelles méthodes pour voler des véhicules.

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