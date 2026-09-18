Pourquoi Rockstar a tant de mal à dévoiler le contenu de GTA 6 ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 septembre 2026 à 14h38
Rockstar Games s'est récemment confié sur la difficulté de présenter Grand Theft Auto 6 au public. Avec un contenu gargantuesque et une durée de vie estimée à 80 heures, le studio promet une expérience inédite, bien que ses récents choix de communication divisent encore la communauté.
Pourquoi Rockstar a tant de mal à dévoiler le contenu de GTA 6 ?

La communication autour du jeu le plus attendu de la décennie s'avère être un véritable casse-tête pour ses créateurs. Lors d'un récent échange avec l'équipe de Kinda Funny Games, Rob Nelson, l'un des cadres de Rockstar Games, a admis que Grand Theft Auto VI était extrêmement difficile à présenter au grand public. La raison principale évoquée par le studio ne réside pas dans des problèmes de développement, mais plutôt dans la densité vertigineuse du titre, qui regorge de mécaniques inédites et de détails fascinants à chaque coin de rue.

Une présentation inédite qui divise la communauté

Le 27 août dernier, Rockstar Games a levé un peu plus le voile sur le futur de la franchise grâce à un long aperçu diffusé sur Netflix. Cette vidéo de trente minutes a pris de court de nombreux habitués de la licence. En effet, le studio a fait le choix audacieux de s'affranchir de la traditionnelle voix off qui accompagnait jusqu'ici ses démonstrations de gameplay, préférant laisser les images et les différentes boucles de jeu parler d'elles-mêmes.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Si certains spectateurs se sont dits déçus par cette absence de narration, d'autres continuent de décortiquer la séquence à la recherche du moindre indice caché. Selon Andy Cortez de Kinda Funny Games, ce choix de réalisation vient d'une volonté claire de Rob Nelson de proposer un format de présentation qui n'avait jamais été fait auparavant par le studio. Ce dernier a d'ailleurs précisé que le jeu englobe absolument tout ce que l'on peut imaginer, forçant les joueurs à explorer par eux-mêmes pour en saisir toute la richesse.

Miniature vidéo

Une durée de vie colossale et des idées abandonnées

La richesse de ce nouveau volet se traduira également par une durée de vie impressionnante. Lors de discussions avec divers créateurs de contenu, Rob Nelson a estimé qu'il faudrait environ 80 heures aux joueurs pour venir à bout de l'aventure principale, à condition de ne pas se laisser happer par les innombrables activités annexes qu'offre la nouvelle version de Vice City. Les développeurs promettent des interactions poussées, notamment de toutes nouvelles méthodes pour voler des véhicules.

À lire également

Voler une voiture dans GTA 6 sera beaucoup plus risqué qu'avant

Voler une voiture dans GTA 6 sera beaucoup plus risqué qu'avant

Rendez-vous le 19 novembre pour la sortie de GTA 6, sur PS5 et Xbox Series. La bande-son, qui commence à se dévoiler, bénéficiera d'une version physique. Et si vous souhaitez le précommander, notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation à moindre coût :

  • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
  • Carte PlayStation Store de 20 €19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

GTA 6 Online pourrait sortir en 2027
Grand Theft Auto VI 18 septembre 2026

GTA 6 Online pourrait sortir en 2027

Alors que la sortie de Grand Theft Auto 6 approche, le mode multijoueur tant attendu pourrait se faire désirer. Selon le PDG de Twitch, Rockstar Games prévoirait de lancer le successeur de GTA Online l'année prochaine, laissant la priorité absolue à l'expérience solo lors du lancement.
GTA 6 révèle sa bande-son, et un vinyle à 124 €
Grand Theft Auto VI 17 septembre 2026

GTA 6 révèle sa bande-son, et un vinyle à 124 €

Rockstar Games vient d'annoncer la sortie physique d'un album officiel pour la bande-son de GTA 6. Si le jeu fera l'impasse sur le format disque, la musique aura droit à plusieurs éditions physiques, dont un vinyle collector hors de prix réunissant des artistes de renommée mondiale.
Certains éléments de GTA 6 sont déjà datés d'après un ex-développeur
Grand Theft Auto VI 17 septembre 2026

Certains éléments de GTA 6 sont déjà datés d'après un ex-développeur

Un ancien animateur de Rockstar Games s'est confié sur ses impressions concernant Grand Theft Auto 6. Entre une dynamique de personnages prometteuse, un mutisme d'entreprise oppressant et quelques éléments visuels jugés datés, il analyse le futur succès de cette fin d'année.

commentaire (0)