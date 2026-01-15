GTA 6 : De nouveaux détails sur le mode en ligne émergent grâce à un procès

Des documents judiciaires liés à un procès contre Rockstar Games révèlent des informations confidentielles sur le futur mode en ligne de GTA 6. Alors que l'attente est immense, une mention spécifique concernant la capacité des serveurs pourrait surprendre les joueurs espérant une révolution technique massive.
C'est une information qui nous parvient par un canal pour le moins inhabituel : les tribunaux. Alors que Rockstar Games est actuellement en conflit avec le syndicat IWGB (Independent Workers' Union of Great Britain) concernant des allégations de pratiques anti-syndicales, des détails techniques sur le très attendu Grand Theft Auto VI ont fait surface
. L'affaire tourne autour du licenciement de plusieurs employés, que Rockstar accuse d'avoir partagé des informations confidentielles, tandis que le syndicat soutient qu'ils ont été renvoyés pour avoir réclamé de meilleures conditions de travail. C'est dans ce contexte tendu que Chris Bratt, de la chaîne People Make Games
, a pu consulter des documents physiques au tribunal de Glasgow, mettant en lumière la nature des secrets divulgués.
Une capacité de serveurs qui interroge
Au cœur des messages Discord utilisés comme preuves par Rockstar pour justifier les licenciements, un échange retient particulièrement l'attention des analystes et des joueurs. Il y est question d'une session de test multijoueur impliquant 32 participants
. Les messages révèlent que l'organisation de cette session était « difficile à réaliser
», poussant un employé à suggérer que parmi les multiples studios de testeurs QA, il devait bien être possible de réunir assez de monde.
Si cette information concerne bien le futur mode en ligne de GTA 6
, comme le suggère la défense de Rockstar évoquant un « service en ligne non annoncé
», cela pourrait indiquer une stagnation technique. En effet, GTA Online sur la génération actuelle propose déjà des lobbies de 30 joueurs actifs et 2 spectateurs
. Une limite maintenue à 32 joueurs pourrait décevoir ceux qui espéraient voir la franchise exploiter la puissance des nouvelles consoles pour proposer des mondes massivement peuplés, à l'instar de certains concurrents ou des serveurs Roleplay sur PC.
La confidentialité érigée en défense absolue
La réaction de Rockstar face à ces fuites en dit long sur l'importance accordée au secret industriel. L'éditeur s'est déclaré « gravement préoccupé
» par le partage de ces données, les qualifiant de « hautement confidentielles et commercialement sensibles
». Pour l'entreprise, la divulgation du nombre de joueurs prévu pour ce service constitue une violation majeure des accords de confidentialité
.
Selon Jennifer Kolbe, responsable de l'édition chez Rockstar, ce type de message « pourrait indiquer le stade de développement auquel se trouvait GTA VI pour ceux qui connaissent l'industrie du jeu
» et nuire à la collaboration au sein des équipes. Cette rigueur extrême confirme que le studio verrouille la moindre information concernant son titre phare, dont la sortie est toujours programmée pour le 19 novembre 2026
, bien que le contenu ne soit peut-être pas encore finalisé
.
commentaire (1)
PErso ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus le mode en ligne, c'est surtout l'histoire. GTA Online j'ai du y jouer 2h...