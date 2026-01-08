Le contenu de GTA 6 ne serait pas encore totalement finalisé, une sortie en 2027 ?

L'attente autour de Grand Theft Auto 6 est immense, mais les dernières nouvelles concernant son développement invitent à la prudence. Selon des informations récentes, le jeu ne serait pas encore complet en termes de contenu, soulevant des questions légitimes sur sa date de sortie définitive.
Jason Schreier, journaliste émérite chez Bloomberg, a profité de son passage dans l'émission Button Mash
pour livrer une analyse pragmatique de la situation chez Rockstar Games. Alors que le monde entier a les yeux rivés sur la prochaine itération de la franchise, attendue pour le 19 novembre 2026 après son dernier report, le développement interne suit son cours avec les défis inhérents à une production d'une telle démesure.
Une étape de production toujours en cours
Selon les informations rapportées, Grand Theft Auto VI ne serait pas encore « content complete »
. Concrètement, cela signifie que l'ensemble des éléments jouables, narratifs et environnementaux n'est pas totalement verrouillé. Les développeurs ne sont pas uniquement en train de chasser les bugs techniques puisqu'ils sont encore en phase de création active sur certains aspects du titre, en ajoutant ou supprimant du contenu.
Aux dernières nouvelles, le contenu n'était pas encore complet. C'est-à-dire que les gens sont encore en train de terminer des choses, de finaliser des niveaux et des missions, et de voir ce qui va être intégré au jeu.
Le journaliste, souvent très bien informé de ce qu'il se passe dans les coulisses de Rockstar, précise que cette étape se situe généralement après que les fonctionnalités techniques soient complètes
, mais avant la phase intensive de polissage. Pour un monde ouvert aussi vaste, cela implique que des décisions sont encore prises sur l'inclusion ou le retrait de certaines missions. C'est une période charnière où l'ambition créative se confronte à la réalité des délais de production
. Même lorsque la phase de correction des bugs débutera officiellement, il n'est pas rare que des éléments soient encore ajoutés, mais l'architecture principale tarde ici à être figée.
Un report en 2027 est-il possible ?
Initialement prévu pour la fin de l'année 2025, GTA 6 a dans un premier temps été reporté à mai 2026, avant que la sortie ne glisse à novembre 2026. Mais avec ces informations, certains peuvent craindre un énième report à 2027, ce qui n'est pas impossible, pour la simple et bonne raison que Rockstar ne sortira son jeu que lorsqu'il en sera satisfait. Jason Schreier reste prudent mais réaliste concernant cette nouvelle échéance. Selon lui, personne chez Rockstar ne peut garantir à 100 % une sortie à cette date précise, tant les variables sont nombreuses dans un projet de cette échelle.
Le studio sait qu'il joue sa réputation et l'avenir financier de l'industrie sur ce titre, qui déterminera son avenir. À cet égard, l'année fiscale se terminant le 31 mars 2027 offre un léger tampon stratégique. Si l'option d'un délai supplémentaire est toujours sur la table, c'est parce que Rockstar a prouvé par le passé qu'il préférait affronter la déception temporaire des fans plutôt que de sortir un produit inachevé
. La qualité prime sur le calendrier. Les prochaines communications de la firme étoilées nous en diront plus.
À l'heure actuelle, nous n'avons vu que deux bandes-annonces, et aucune séquence de gameplay. GTA 6 est prévu pour arriver le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series.
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