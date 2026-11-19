Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de GTA 6, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Disponible depuis le mois de novembre 2026, Grand Theft Auto VI, qui était très (très) attendu, a rassemblé de nombreux joueurs et joueuses dans le monde entier. Bien évidemment, certains d'entre eux ont quelques interrogations à propos du nouvel opus de la franchise GTA, qui narre les aventures de Jason et Lucia. Ainsi, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent tout naturellement quelle est la durée de vie de GTA 6, et donc combien d'heures sont nécessaires pour le terminer.

Durée de vie de GTA 6

Comme vous vous en doutez, la durée de vie de GTA 6 dépend de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Si vous désirez tout voir et tout faire sur le titre de Rockstar Games, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne souhaitant que finir l'histoire principale. Cela est d'autant plus vrai que le monde ouvert proposé est vraiment vaste et que les activités annexes ne manquent pas sur cet opus.

Combien d'heures pour terminer GTA 6 ?

Grâce à notre expérience personnelle et aux différents retours, nous pouvons tout de même vous fournir une estimation au sujet de la durée de vie de GTA 6, pour que vous ayez une idée du temps de jeu nécessaire avant de voir l'écran des crédits défiler. Afin que cela soit plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, faire l'histoire et de l'annexe/du secondaire ou bien décrocher le 100 % / Platine du titre de Rockstar Games.

Terminer GTA 6 en ligne droite → Environ 50 heures.

→ Environ 50 heures. Terminer GTA 6 et faire de l'annexe → Plus de 80 heures.

→ Plus de 80 heures. Terminer GTA 6 à 100 % → Plus de 200 heures.

Autant dire que la durée de vie de GTA 6 est plus que correcte. Toutes celles et ceux qui voudront empocher le 100 % ou bien le trophée Platine y passeront de très nombreuses heures.

Rappelons, en guise de conclusion, que GTA 6, qui est sorti le 19 novembre 2026, est disponible sur PS5 ainsi que Xbox Series.