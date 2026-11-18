Malgré sa puissance brute, la PS5 Pro ne parviendra jamais à faire tourner GTA 6 à 60 images par seconde. Rockstar vient de confirmer que le processeur de la console reste insuffisant pour gérer la complexité du monde ouvert.

L'illusion n'aura pas duré bien longtemps pour les possesseurs de la dernière machine haut de gamme de Sony. Alors que beaucoup espéraient que la puissance supplémentaire de la PlayStation 5 Pro permettrait de profiter de Grand Theft Auto VI dans des conditions optimales après quelques mises à jour, la réalité technique vient de rattraper les joueurs. Le titre sera bel et bien bridé à 30 FPS sur toutes les consoles de salon actuelles sans aucune exception. Mieux encore, ou pire selon le point de vue, le studio de développement a clarifié la situation en affirmant qu'aucun correctif ultérieur ne viendra changer la donne.

Une barrière matérielle infranchissable

La nouvelle est tombée lors d'un échange avec Kotaku, brisant net les espoirs de la communauté. Marc Chambers, membre éminent de l'équipe de production technologique chez Rockstar, a pris la parole pour détailler les améliorations visuelles dont bénéficieront les acheteurs de la PS5 Pro. Si la fidélité graphique sera indéniablement revue à la hausse, la fluidité restera figée.

















Les joueurs s'attendaient légitimement à ce que le studio se retrousse les manches après le lancement pour proposer un mode performance digne de ce nom. Cependant, la réponse de l'éditeur est sans appel, étant donné que la machine n'est tout simplement pas taillée pour un tel exploit, selon Rockstar.

Un processeur qui montre ses limites

Le cœur du problème ne réside pas dans la carte graphique de la console, qui bénéficie de réelles avancées, mais bien dans son processeur central. Le monde ouvert conçu pour ce sixième opus est d'une densité et d'une complexité jamais vues dans l'industrie vidéoludique. La gestion de la foule, de l'intelligence artificielle, de la physique et des innombrables systèmes interconnectés exige une puissance de calcul phénoménale que le processeur de la machine de Sony ne peut fournir à une cadence élevée. Marc Chambers a tenu à préciser les contours de cette limitation technique de manière très transparente.

Notre présentation de base utilise des reflets générés par ray tracing et l'éclairage global. Sur la PS5 Pro, cela est amélioré grâce à l'ajout d'ombres générées par ray tracing, ainsi qu'à une clarté globale accrue grâce à l'utilisation de la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). La PS5 Pro dispose d'un processeur graphique amélioré et d'une technologie d'upscaling que nous exploitons pour accroître la fidélité visuelle du jeu. Bien que le processeur central de la PS5 Pro soit légèrement plus performant que celui de la console PS5 de base, il n'est pas assez puissant pour faire tourner la simulation complexe du jeu à des fréquences d'images plus élevées.

Il ne faut donc pas espérer voir les 60 FPS être atteint sur PS5 Pro pour GTA 6, ce qui devrait faire grincer des dents les joueurs, qui en attendaient légitimement plus.

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Il faudra très certainement patienter jusqu'à l'annonce et la sortie inévitable d'une mouture destinée aux PC pour espérer arpenter les rues de Leonida à 60 FPS, voire davantage. Cette version PC, qui n'a toujours pas de date de sortie officielle, nécessitera sans l'ombre d'un doute une configuration particulièrement musclée pour afficher un tel niveau de performance. Pour les joueurs sur console, il faudra probablement attendre la prochaine génération de machines pour redécouvrir le titre de Rockstar dans des conditions de fluidité optimales.