Alors que l'attente est enfin terminée, une question cruciale se pose pour de nombreux joueurs : est-il indispensable d'être connecté à internet pour explorer Vice City et l'État de Leonida dans Grand Theft Auto 6 ? Voici tout ce qu'il faut savoir sur le fonctionnement du mode hors ligne.

Depuis quelques années, il est coutume de voir des jeux 100 % solo imposer une connexion aux joueurs, rendant l'accès à la partie impossible. Il est donc logique de voir la communauté se poser de telles questions concernant Grand Theft Auto VI. La bonne nouvelle sur le papier c'est qu'il est effectivement possible de le lancer et d'en profiter sans connexion internet dans certaines situations. Toutefois, ne vous attendez pas à pouvoir passer un après-midi entier à parcourir la carte en étant totalement déconnecté puisque le jeu impose une limite de temps assez frustrante.

Le fonctionnement du jeu hors ligne sur GTA 6

D'après les tests effectués sur la version numérique PS5 du titre sans connexion internet, la campagne solo se lance tout à fait normalement. Cependant, un blocage survient rapidement :

Une limite d'environ une heure : Après approximativement 60 minutes de jeu hors ligne, le système vous demande de confirmer à nouveau votre licence de jeu.

Après approximativement 60 minutes de jeu hors ligne, le système vous demande de confirmer à nouveau votre licence de jeu. Expulsion de la partie : Si vous ne rétablissez pas votre connexion internet pour valider cette vérification, vous êtes tout simplement exclu de votre session de jeu peu de temps après.

Techniquement, GTA 6 n'est donc pas un jeu exigeant une connexion permanente aux serveurs de Rockstar pour fonctionner en solo. Il est tout à fait possible d'y jouer hors ligne, mais uniquement sur une durée limitée.

















Pourquoi cette restriction de licence ?

Ce blocage n'est pas directement dû à une obligation de rester connecté aux serveurs du jeu, mais plutôt au système de vérification des licences numériques sur console (notamment sur PlayStation). Ce mécanisme permet de s'assurer que l'utilisateur possède bien les droits d'accès au titre dématérialisé qu'il lance, dans le but de limiter le piratage.

Lorsque la console ne parvient pas à vérifier la licence en ligne, l'accès fini par être restreint. Il reste toutefois à confirmer si ce délai très court d'une heure sera prolongé ces prochains jours, ou si Rockstar apportera quelques modifications.

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