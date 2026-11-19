Le lancement de Grand Theft Auto 6 est désormais mondial et le titre de Rockstar Games a déjà écrit l'histoire. En quelques heures, le jeu a pulvérisé les records d'audience sur Twitch et YouTube, effaçant des géants comme Fortnite de la première place.

L'attente a pris fin. Grand Theft Auto VI est officiellement disponible pour tous les joueurs à travers le monde, et son lancement restera gravé dans l'histoire de l'industrie vidéoludique. Alors que les fans trépignaient d'impatience depuis plus d'une décennie, les premières heures de disponibilité ont suffi à prouver que le phénomène dépasse toutes les attentes, notamment sur les plateformes de diffusion en direct.

Un record absolu sur Twitch et au-delà

Les chiffres donnent le vertige. Selon les données partagées par Streams Charts, le nouveau chef-d'œuvre de Rockstar Games a attiré plus de 7,88 millions de spectateurs en simultané sur l'ensemble des plateformes majeures, incluant Twitch, YouTube et Kick. Cette performance impressionnante a été atteinte quelques heures seulement après le début du déploiement.

Pour mesurer l'ampleur de l'événement, il suffit de regarder le précédent record pour un lancement de jeu vidéo. Jusqu'à présent, la couronne appartenait à VALORANT, le jeu de tir de Riot Games, qui avait rassemblé environ 1,74 million de curieux lors de sa bêta fermée en avril 2020. Le nouveau titre de Rockstar a tout simplement quadruplé ce score historique.

Sur Twitch spécifiquement, le jeu a détrôné les géants incontestés de la plateforme. Avec un pic enregistré à 3 313 371 spectateurs simultanés, il surpasse de justesse le record de Fortnite, établi à 3,29 millions lors de l'événement virtuel de la fin de saison en décembre 2023. League of Legends recule ainsi à la troisième place du classement général des catégories de jeux.

















L'astuce néo-zélandaise a enflammé les audiences

Il est fascinant de constater que ces chiffres ont été atteints bien avant la sortie officielle de GTA 6 sur le continent nord-américain. Le déploiement s'effectuant à minuit selon l'heure locale de chaque région, de nombreux joueurs et créateurs de contenu ont utilisé la célèbre technique consistant à modifier la région de leur console pour la Nouvelle-Zélande.

Le succès de ce lancement a également profité aux créateurs individuels de manière significative. Le streamer HoneyMad a dominé les audiences avec un pic impressionnant de plus de 576 000 spectateurs sur sa chaîne Twitch, tandis que le Brésilien alanzoka a établi un nouveau record personnel en réunissant plus de 313 000 personnes en direct.

Une nouvelle ère pour Rockstar Games

Maintenant que le jeu est accessible à l'échelle mondiale sur PlayStation 5 et Xbox Series, ces statistiques stratosphériques pourraient encore évoluer dans les jours à venir. L'engouement autour de ce sixième opus prouve que la franchise n'a rien perdu de sa superbe et que son aura reste intacte.

Après le succès monumental de son prédécesseur, qui a dominé les classements pendant plus de dix ans, ce nouveau chapitre s'annonce déjà comme le produit culturel le plus important de la décennie. Les analystes s'accordent à dire que ces premiers jours de diffusion ne sont que les prémices d'un règne qui s'annonce très long sur les plateformes de streaming. Vice City est de retour, et le monde entier a les yeux rivés sur ses rues ensoleillées.