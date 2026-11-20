Maintenant que GTA 6 est sorti, Rockstar Games a levé le voile sur les acteurs et actrices derrière les personnages de ce nouvel opus.

Alors que les joueurs et les joueuses profitent actuellement de leur aventure à Leonida, sur Grand Theft Auto VI, Rockstar Games a révélé le casting complet, c'est-à-dire les acteurs/actrices qui incarnent les divers personnages.

Les acteurs et actrices des personnages de GTA 6 dévoilés

Pendant de nombreuses années, Rockstar Games a gardé secret le casting de GTA 6. Si l'actrice de Lucia a été dévoilée par les Game Awards, le studio de développement a récemment décidé de partager de plus amples informations à ce sujet sur son site officiel, notamment en partageant les crédits du jeu. Ainsi, nous savons à présent quels acteurs et quelles actrices se cachent derrière les personnages présents dans GTA 6 (attention, la liste pourrait vous spoiler) :

Jason Duval → Dylan Rourke

→ Dylan Rourke Lucia Caminos → Manni L. Perez

→ Manni L. Perez Donnie → Brad Carter

→ Brad Carter Cal → Bobby Moynihan

→ Bobby Moynihan Brian Heder → Stephen Root

→ Stephen Root Lori Heder → Orlagh Cassidy

→ Orlagh Cassidy Kenton Rees → Machel Montano

→ Machel Montano Andy → Mallory Wu

→ Mallory Wu Katerina Rosselli → Edwina Rai

→ Edwina Rai Mattia Tauro → Massi Pregoni

→ Massi Pregoni Pilot Pete → Carl Palmer

→ Carl Palmer Captain Aldo Mendez → Chris McKinney

→ Chris McKinney Linda → Lisa Emery

→ Lisa Emery Vicki → Taryn Manning

→ Taryn Manning Dunk → Brad Fleischer

→ Brad Fleischer Moses "Mo" Watkins → Aaron Morton

→ Aaron Morton Wyman → David Stishan

→ David Stishan Billy → Spenser Granese

→ Spenser Granese Bret Vogel → Jariko Denman

→ Jariko Denman Dre'Quan → Naiqui Macabroad

→ Naiqui Macabroad Bae-Luxe → Hood Brat

→ Hood Brat Roxy Rashad → Krissy Celess

→ Krissy Celess Boobie Ike → Mike Forbs

→ Mike Forbs Tyrone Russo → Taylor Novak

→ Taylor Novak Mia Caminos → Roselyn Sanchez

→ Roselyn Sanchez Papa Audacity → Brian Furey

→ Brian Furey Yago Jiménez → Victor Almanzar

→ Victor Almanzar Yasmani Cabrera → Hiram Delgado

→ Hiram Delgado Randy Kozlov → Serge Didenko

→ Serge Didenko Benedict Halifax → Ian Scott McGregor

→ Ian Scott McGregor Karim → Rafi Silver

→ Rafi Silver Raul Bautista → Manny Perez

→ Manny Perez Andrea → Christine Spang

→ Christine Spang DWNPLY → Denzel Curry

→ Denzel Curry Raymond → Jaime Lincoln Smith

→ Jaime Lincoln Smith Felipe → Alfredo Diaz

→ Alfredo Diaz Valentina → Josephine Phoenix

→ Josephine Phoenix Nicole Park → Sierra Katow

→ Sierra Katow Abraham Gonzalez → Nick Pupo

→ Nick Pupo Francisco "Cisco" Delgado → Mario D'Leon

→ Mario D'Leon Nathan "Nate" Bozer → Brendan Sagalow

→ Brendan Sagalow Raina Koleva → Oksana Grishina

→ Oksana Grishina Kordell Grant → Michael Jai White

→ Michael Jai White Andrés de León → J. Eddie Martinez

→ J. Eddie Martinez Petra Navarro → Elaine Del Valle

→ Elaine Del Valle César Navarro → Anthony Ruiz

→ Anthony Ruiz Gustavo Herrera → Josue Gutierrez

→ Josue Gutierrez KD → Jordan J. Adams

→ Jordan J. Adams Rafa de León Navarro → Sebastian Montañez

→ Sebastian Montañez Omar Dawoud → Barzin Akhavan

→ Barzin Akhavan Dardan → Jake Ventimiglia

→ Jake Ventimiglia Giorgio Gallo → Sergio Castellitto

→ Sergio Castellitto Vinny Capsik → Roger Wayne

→ Roger Wayne Liz Jackson → Tifané Williams

→ Tifané Williams Kevin Kueh → Abraham Lim

→ Abraham Lim The Hitman → Michael Hollick

→ Michael Hollick Deputy Sarah Fitzrou → Kelly Grago

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Rappelons, en guise de conclusion, que GTA 6, qui est sorti le 19 novembre 2026, est à retrouver sur PS5 ainsi que Xbox Series. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, notamment comment sauvegarder.