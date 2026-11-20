Alors que les joueurs et les joueuses profitent actuellement de leur aventure à Leonida, sur Grand Theft Auto VI, Rockstar Games a révélé le casting complet, c'est-à-dire les acteurs/actrices qui incarnent les divers personnages.
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Les acteurs et actrices des personnages de GTA 6 dévoilés
Pendant de nombreuses années, Rockstar Games a gardé secret le casting de GTA 6. Si l'actrice de Lucia a été dévoilée par les Game Awards, le studio de développement a récemment décidé de partager de plus amples informations à ce sujet sur son site officiel, notamment en partageant les crédits du jeu. Ainsi, nous savons à présent quels acteurs et quelles actrices se cachent derrière les personnages présents dans GTA 6 (attention, la liste pourrait vous spoiler) :
- Jason Duval → Dylan Rourke
- Lucia Caminos → Manni L. Perez
- Donnie → Brad Carter
- Cal → Bobby Moynihan
- Brian Heder → Stephen Root
- Lori Heder → Orlagh Cassidy
- Kenton Rees → Machel Montano
- Andy → Mallory Wu
- Katerina Rosselli → Edwina Rai
- Mattia Tauro → Massi Pregoni
- Pilot Pete → Carl Palmer
- Captain Aldo Mendez → Chris McKinney
- Linda → Lisa Emery
- Vicki → Taryn Manning
- Dunk → Brad Fleischer
- Moses "Mo" Watkins → Aaron Morton
- Wyman → David Stishan
- Billy → Spenser Granese
- Bret Vogel → Jariko Denman
- Dre'Quan → Naiqui Macabroad
- Bae-Luxe → Hood Brat
- Roxy Rashad → Krissy Celess
- Boobie Ike → Mike Forbs
- Tyrone Russo → Taylor Novak
- Mia Caminos → Roselyn Sanchez
- Papa Audacity → Brian Furey
- Yago Jiménez → Victor Almanzar
- Yasmani Cabrera → Hiram Delgado
- Randy Kozlov → Serge Didenko
- Benedict Halifax → Ian Scott McGregor
- Karim → Rafi Silver
- Raul Bautista → Manny Perez
- Andrea → Christine Spang
- DWNPLY → Denzel Curry
- Raymond → Jaime Lincoln Smith
- Felipe → Alfredo Diaz
- Valentina → Josephine Phoenix
- Nicole Park → Sierra Katow
- Abraham Gonzalez → Nick Pupo
- Francisco "Cisco" Delgado → Mario D'Leon
- Nathan "Nate" Bozer → Brendan Sagalow
- Raina Koleva → Oksana Grishina
- Kordell Grant → Michael Jai White
- Andrés de León → J. Eddie Martinez
- Petra Navarro → Elaine Del Valle
- César Navarro → Anthony Ruiz
- Gustavo Herrera → Josue Gutierrez
- KD → Jordan J. Adams
- Rafa de León Navarro → Sebastian Montañez
- Omar Dawoud → Barzin Akhavan
- Dardan → Jake Ventimiglia
- Giorgio Gallo → Sergio Castellitto
- Vinny Capsik → Roger Wayne
- Liz Jackson → Tifané Williams
- Kevin Kueh → Abraham Lim
- The Hitman → Michael Hollick
- Deputy Sarah Fitzrou → Kelly Grago
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Rappelons, en guise de conclusion, que GTA 6, qui est sorti le 19 novembre 2026, est à retrouver sur PS5 ainsi que Xbox Series. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, notamment comment sauvegarder.
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