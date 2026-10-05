GTA 6 promet une satire de la société encore plus provocatrice

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 octobre 2026 à 18h32
La campagne promotionnelle de Grand Theft Auto 6 s'accélère avec de nouvelles révélations. Rockstar Games promet une satire sociale encore plus mordante et démesurée que dans les épisodes précédents.
GTA 6 promet une satire de la société encore plus provocatrice

Alors que l'attente autour de Grand Theft Auto VI atteint des sommets, de nouvelles informations émergent d'une source pour le moins inattendue. C'est dans les colonnes du magazine de mode Love que plusieurs cadres de Rockstar Games se sont confiés sur la direction narrative de ce futur mastodonte du jeu vidéo. L'objectif est de repousser les limites de la parodie et de la critique sociale.

Une satire poussée à l'extrême

Le monde réel est devenu si étrange qu'il semble parfois impossible à parodier. Pourtant, le studio américain n'a pas l'intention de baisser les bras. Au contraire, les développeurs promettent une représentation de notre époque totalement débridée. Outre les habituelles émissions de radio et publicités décalées, les joueurs pourront par exemple surprendre des appels automatisés liés à des campagnes politiques.

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James Horton, directeur de l'écriture du monde ouvert, explique cette volonté d'immersion totale.

Cela doit vous submerger lorsque vous sprintez dans la rue la plus animée de la ville, en entendant des bribes d'une centaine de conversations différentes au passage. Si vous déplacez votre attention sur quelque chose de nouveau, cela va remplir le cadre et s'imposer à vous.

Le grotesque comme miroir de notre société

Pour Rockstar, il ne s'agit pas simplement de copier la réalité, mais de la grossir jusqu'à l'absurde. Rupert Humphries, vice-président senior de la narration, insiste sur la nécessité de cette exagération.

Si vous consacrez autant d'efforts à créer une version du monde d'aujourd'hui, elle se doit d'être plus excessive, plus folle, plus provocatrice. Autrement, vous n'auriez qu'à sortir et vivre dans le monde réel.

Il ajoute qu'une grande attention a été portée sur le fait de ne pas se contenter de tendre un miroir à la société, mais de rendre chaque élément satirique, plus grand que nature et résolument grotesque. Cependant, l'équilibre avec le gameplay reste primordial. Rob Nelson, co-directeur du studio Rockstar North, précise que le réalisme aide à l'immersion, mais qu'il faut parfois l'abandonner au profit de ce qui est pratique et amusant pour le joueur.

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Nous pourrons découvrir tout cela dès le 19 novembre, date de sortie de GTA 6 sur PS5 et Xbox Series.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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