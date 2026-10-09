GTA 6 accueille officiellement Lana Del Rey et Bad Bunny

Après avoir dévoilé la liste des stations de radio de Grand Theft Auto 6, Rockstar Games confirme la présence de stars internationales au micro. Bad Bunny et Lana Del Rey prêteront leurs voix pour animer les ondes de Leonida, marquant un nouveau tournant musical pour la célèbre franchise.

L'univers de Grand Theft Auto a toujours accordé une importance capitale à son ambiance sonore, et le prochain opus ne fera pas exception à la règle. Après avoir dévoilé les différentes stations de radio qui rythmeront nos virées dans l'État fictif de Leonida, Rockstar Games vient de confirmer, par l'intermédiaire du magazine américain Rolling Stone, que des artistes de renommée mondiale se glisseront dans la peau des animateurs vedettes de Grand Theft Auto VI pour accompagner nos trajets.

Lana Del Rey et Bad Bunny prennent le contrôle des ondes

Les joueurs pourront ainsi retrouver Benito Antonio Martínez Ocasio, mondialement connu sous le pseudonyme de Bad Bunny, au micro de la station Cocoteo FM. Il sera accompagné de la chanteuse RaiNao, de son vrai nom Naomi Ramírez Rivera. Le duo incarnera respectivement les personnages d'El Martillo et de La Gata.













Du côté de la musique country, c'est la star internationale Lana Del Rey qui prendra les commandes de Back Country Radio. Elle partagera l'antenne avec le célèbre chanteur de country-pop Morgan Wallen. Leurs alter ego virtuels répondront aux noms de Delta Dawne et MW, promettant des interventions mémorables entre deux morceaux musicaux.

Une affaire de famille et de passion pour Lana Del Rey

Le casting réserve également quelques surprises inattendues pour les joueurs. Jeremy Dufrene, qui n'est autre que le mari de Lana Del Rey dans la vraie vie, prêtera sa voix à Mud Dog Mike. Ce personnage atypique arpentera les marécages des Grassrivers et officiera en tant que météorologue des marais. Si la présence de ces stars assure un rayonnement grand public indéniable, il faut souligner que Lana Del Rey est une véritable fan de la licence depuis de nombreuses années. Elle a notamment salué le niveau de détail impressionnant de Grand Theft Auto 5 dans sa recréation minutieuse de la ville de Los Angeles.

L'une des choses les plus géniales à ce sujet, c'est le fait que la première fois qu'une partie de notre famille est allée à Los Angeles, ils connaissaient déjà les routes grâce au jeu. À bien des niveaux, c'est super spécial et c'est un privilège. J'ai hâte de lancer le jeu et de commencer à jouer.

















Des écouteurs pour profiter de la musique partout

Bien entendu, les autres fréquences ne sont pas abandonnées et accueilleront également des grands noms de l'industrie musicale. Les joueurs pourront entendre Robyn et Alex Consani sur Flash FM, tandis que les légendes du metal Kerry King et Tom Araya du groupe Slayer animeront The Chamber 106.6.

Si Rockstar Games reste encore discret sur d'éventuelles autres apparitions, le studio a confirmé une nouveauté très attendue. Les protagonistes Lucia et Jason pourront désormais écouter la radio et des podcasts tout en se déplaçant à pied, grâce à l'ajout de nouveaux écouteurs utilisables à tout moment.

Attendu pour le 19 novembre prochain, Grand Theft Auto 6 ne se contente pas d'innover sur le plan de sa bande-son et de son immersion auditive. Le titre promet également d'offrir une plus grande liberté dans l'approche de ses missions. Cette évolution du gameplay devrait ravir les joueurs qui s'étaient sentis parfois trop limités par la structure narrative des précédentes productions du studio.