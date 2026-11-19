Avant de plonger dans l'état de Leonida, il est légitime de s'interroger sur le degré de maturité du contenu proposé par Rockstar Games. Ce guide détaille la présence de nudité et de scènes explicites dans Grand Theft Auto 6, sans détour et en s'appuyant uniquement sur les éléments concrets du jeu.

Avant même d'entrée dans le vif du sujet, et comme vous devez très probablement le savoir, la réponse est oui : Grand Theft Auto VI contient bel et bien de la nudité, y compris intégrale, aussi bien pour les personnages masculins que féminins. Rockstar n'a pas cherché à censurer cet aspect, que l'on retrouve aussi bien lors de l'exploration libre que dans le déroulement de l'intrigue principale. Si vous pouvez tout à fait enchaîner plusieurs sessions de jeu sans y être confronté, ces éléments font partie intégrante de l'expérience et finissent inévitablement par apparaître.

La nudité dans l'histoire principale et les cinématiques

Au fil des missions de la campagne, vous serez confronté à plusieurs cinématiques et interactions contenant de la nudité ou des scènes à caractère sexuel. Bien que certaines séquences puissent être passées, d'autres moments clés intègrent directement des personnages entièrement nus en dehors des cinématiques, rendant leur apparition inévitable pour quiconque souhaite terminer l'histoire.

Certaines missions mettent également en scène de la nudité partielle. C'est notamment le cas lors des passages impliquant Mandy, qui apparaît en lingerie très suggestive pendant que Jason répare une canalisation, sans toutefois se montrer entièrement nue.

Les clubs de strip-tease et les activités secondaires

Les représentations les plus explicites se situent dans les clubs de strip-tease répartis sur la carte. Il est possible d'y payer 300 $ pour s'offrir une danse privée, puis d'ajouter un pourboire de 50 $ pour que la danseuse retire le haut. Lors de ces danses privées, les danseuses enlèvent leur lingerie, dévoilant une nudité intégrale.

En explorant le monde ouvert de Leonida, notamment sur les plages et dans les différents clubs, il est également fréquent de croiser des PNJ entièrement nus, sans aucune censure.

Peut-on se promener nu avec Jason et Lucia ?

Malgré la liberté offerte par le jeu, il est impossible de déambuler nu dans les rues de Vice City ou ailleurs dans Leonida. La garde-robe de Jason et Lucia ne permet pas de retirer l'intégralité de leurs vêtements. À l'instar des précédents opus comme Grand Theft Auto IV et Grand Theft Auto V, Jason peut se promener torse nu et Lucia peut porter des tenues légères, mais aucun des deux protagonistes ne peut être totalement dévêtu en exploration libre. Par conséquent, les PNJ ne réagissent pas à une éventuelle nudité des héros, bien qu'ils réagissent toujours au port d'armes ou à vos actions.

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La seule exception concerne la douche dans votre planque. En utilisant cette activité optionnelle, qui permet de nettoyer le sang ou la saleté sur votre personnage tout en octroyant un bonus temporaire de Concentration, vous apercevrez Jason ou Lucia nus, mais uniquement de dos.

N'oubliez que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, notamment comment conserver les armes et les véhicules volés. Le jeu reste disponible sur PS5 et Xbox Series.