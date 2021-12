GTA V est le jeu le plus regardé sur Twitch en 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Lea été publié et ne propose pas de grandes surprises dans le classement des dix jeux, ou plutôt des dix catégories, les plus visionnés sur la plateforme ces douze derniers mois. Le top 5 reste d'ailleurs inchangé, mais l'ordre est lui différent,, si nous laissons de côté la catégorie Just Chatting, bien loin devant, comme toujours.Avec, qui était premier l'an passé. Fortnite clôture le podium avec un milliard d'heures regardées, en augmentation donc par rapport à 2020, même s'il perd une place. Nous ne retrouvons aucune nouvelle sortie dans ce classement, qui est également marqué, sans surprise, par la présence de certains cadors du milieu, tels que Minecraft CSGO et Dota 2. D'ailleurs, à ce sujet,. Il n'atteint que la 18e place de ce classement.Pour le reste, StreamElements nous apprend qu'en 2021,, ce qui est assez important, passant de 17 milliards d'heures à plus de 24 milliards. La pandémie n'y est évidemment pas pour rien, même si les confinements ont été moins nombreux, la population est davantage restée chez elle cette année, alors que de plus en plus de personnes découvrent la plateforme.Nul doute que l'an prochain, la plateforme va continuer à grandir et compter encore plus d'utilisateurs, avec, peut-être, une ou deux surprises dans ce top 10 des jeux les plus regardés.