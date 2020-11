GTA Online : Le nouveau braquage de Cayo Perico annoncé

Le braquage Cayo Perico arrive dans GTA Online

Quand sera disponible le braquage Cayo Perico ?

Depuis le 19 novembre dernier, vous avez surement dû remarquer le cadavre aux abords des plages de Los Santos dans GTA Online . Ce dernier tease en effet la prochaine mise à jour majeure du titre, et c'est ce 20 novembre 2020 queIntitulé, vous serez envoyé sur une nouvelle île, cette dernière confirmant par la même occasion l'agrandissement de la carte . Selon, ce braquage sera le plus important que vous n'ayez jamais effectué, celui-ci vous obligeant donc à vous attaquer à une île entière.Dans le braquage de, et pour cela, vous allez devoir trouver un moyen de vous introduire sur l'île, mais aussi un moyen d'éviter ou de neutraliser les agents de sécurité qui se trouveront sur place.sera également l'occasion pour vous de découvrir, ainsi qu'un nouveau lieu où faire la fête avec vos amis. De plus,. Très lourdement armé et équipé, il vous sera bien utile, cependant,. Donc, commencez à économiser dès maintenant !Le braquage de. Rockstar pourrait nous en dire plus dans les jours à venir, afin d'augmenter la hype autour de ce qui est appelé le plus gros braquage de l'histoire de GTA Online.