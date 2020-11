GTA Online : Le teasing de la prochaine mise à jour continue avec les nouveautés hebdomadaires

Nouveautés hebdomadaires disponibles dans GTA Online

Gains triplés

Gains doublés

Podium, bonus et promotions de la semaine

30 % de réduction sur les yachts

30 % de réduction sur les personnalisations des yachts

30 % de réduction sur la Truffade Thrax

40 % de réduction sur la Progen T20

40 % de réduction sur la Dinka Sugoi

40 % de réduction sur les armes lasers

Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming, puis jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour obtenir 200 000 GTA$. De plus, les abonnés à Prime Gaming recevront également la boîte de nuit des canaux de Vespucci gratuite, -80 % sur l'Emperor ETR1 et -70 % sur le LF-22 Starling. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Prime Gaming et inscrivez-vous.

PC Édition Standard → 10,45 € au lieu de 30 € Premium Online Edition → 10,45 € au lieu de 34 €

Xbox One Édition Standard → 18,99 € au lieu de 30 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Faites attention si vous avez décidé de vous promener, vous risquerez de croiser! Toujours dans la continuité du teasing,. Une petite mallette se situe également non loin de lui.Cette semaine dans, plusieurs modes proposent des gains triplés. Parmi eux, vous retrouvez, mais aussi. Pour ces dernières, vous devez être l'heureux propriétaire d'un yacht afin d'avoir accès à celles-ci, mais dans le cas contraire, vous pouvez toujours participer aux missions par le biais d'un ami qui lui a en sa possession l'un de ces bateaux luxueux.Profitez desafin d'obtenir. Au total, six missions s'avèrent donc être lucratives et vous permettent de repartir avec 2x plus de GTA$ et 2x plus de RP.De plus,. Ainsi, du 19 novembre jusqu'au 25 novembre prochain, profitez: Protection rapprochée, T'as pas quatre balles, Cible de choix, Cuirassé, Passe d'armes et Résurrection, mais aussi de. Vous repartirez avec deux fois plus d'argent et de RP.Depuis ce 19 novembre et ce jusqu'au 25 novembre prochain, tentez de remporter laqui se trouve donc sur. Attention, vous ne disposez que d'un essai par jour.. Ainsi, une fois celle-ci effectuée,, et comme à son habitude,n'a pas oublié de renouveler ses promotions hebdomadaires :Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :