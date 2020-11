GTA Online : La carte pourrait s'agrandir avec la prochaine mise à jour

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Nous le savons, Rockstar voit encore grand pour le mode Online de GTA V . La prochaine mise à jour sera la plus grande du mode depuis son lancement, et a d'ores et déjà été teasée en jeu . Si nous savons qu'elle apportera un nouveau braquage, dans un nouveau lieu, comme l'a affirmé sur le studio en personne, il se pourrait queC'est en tout cas ce qu'avance Liberty93 , qui affirme avoir de sources sûres,, pour la première fois de son histoire. Ce dernier explique cependant que cette nouvelle partie de la carte pourrait arriver plus tard, même s'il confirme que la carte s'agrandira dans les semaines ou mois à venir. De ce fait, il est possible qu'il faille attendre un peu, et que la nouvelle zone ne soit pas en lien avec le « nouveau lieu » teasé par Rockstar il y a peu. Qui plus est, le clip de Gorillaz serait également un indice sur la nouvelle région, mais le clip plus disponible sur YouTube Nous aurons quoiqu'il arrive de nouvelles informations assez rapidement,. En outre, avec l'arrivée du mode sur next-gen en 2021, il n'est pas impossible que la firme étoilée nous prépare une surprise, avec une plus grande carte, en attendant l'officialisation de GTA VI , qui ne devrait pas avoir lieu de sitôt.