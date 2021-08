GTA Online : L'Emperor Vectre fait son arrivée

La nouvelle Emperor Vectre est disponible dans GTA Online

Nouveau contrat

Bonus de GTA$ et RP

Défi et véhicule récompense du salon auto

Podium et nouvelles promotions disponibles

50 % de réduction sur tous les bureaux.

30 % de réduction sur la Lampadati Tigon.

30 % de réduction sur le Mammoth Squaddie.

30 % de réduction sur le RO-86 Alkonost.

40 % de réduction sur la Vapid Ellie.

40 % de réduction sur la Grotti Itali GTO.

Bonus et avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ en jouant à GTA Online cette semaine. De plus, jusqu’au 18 août, les abonnés à Prime Gaming pourront obtenir l'atelier auto de Strawberry gratuitement et bénéficieront de promotions exclusives, dont -50 % sur la Benefactor BR8 de course et -80 % sur la Coquette BlackFin. Les abonnés qui achèteront leur atelier auto de Strawberry au prix plein recevront un remboursement intégral dans un délai de 72 heures après l'achat.

Aprèset, c'est désormais au tour dede faire son entrée dans. Toujours dans le cadre de la mise à jour Los Santos Tuners , le nouveau véhicule est disponible à l'achat via le site Legendary Motorsport.Depuis ce 12 août danset il vous amènera tout droit sur le gang des Lost. Ils ont en leur possession un empire florissant de méthamphétamines. Vous allez devoir récupérer toutes les informations possibles pour ensuite tenter de réduire leur base d'opérations en cendres.Cette semaine,peuvent vous permettre de repartir avec beaucoup d'argent. Elles proposent depuis ce jeudi le double de récompenses, avec 2x plus de GTA$ et 2x plus de RP. Pour ce faire, vous devez obligatoirement être membre du club auto LS, mais rassurez-vous, l'adhésion ne coûte que 50 000 GTA$.Enfin, vous pouvez également repartir avec 2x plus d'argent et de RP au travers deUn nouveau défi a pris place dans le salon auto LS, et tous les membres peuvent, s'ils le souhaitent,pourLe Diamond Casino Resort a placé un nouveau véhicule sur son podium,, une voiture italienne dotée d'un grand nombre de chevaux. Vous disposez d'un essai par jour pour espérer repartir avec, et pour cela, il vous suffit simplement d'aller tourner la roue de la fortune se trouvant au centre du bâtiment.Voici les promotions disponibles depuis ce 12 août :Pour rappel, Grand Theft Auto 5 sera disponible dans sa version next-gen sur PS5 et Xbox Series à partir du 11 novembre.