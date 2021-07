GTA Online : La mise à jour Los Santos Tuners est disponible

La mise à jour Los Santos Tuners est disponible dans GTA Online

Depuis ce 20 juillet,et vient donner un nouveau coup de fraîcheur au titre deparu en 2013. Celle-ci est, comme son nom l'indique, axée sur les voitures et permet l'ajout de plusieurs nouveautés plutôt intéressantes, notamment, un lieu de rassemblement.Situé dans un entrepôt abandonné de Cypress Flats, le salon auto de LS est géré par Mimi, et vous pouvez décider de devenir membre de celui-ci en déboursant la somme de 50 000 GTA$. En devenant membre, vous aurez accès àqu'il vous faudra augmenter en participant à plusieurs nouvelles courses. De plus, cela débloquera certaines récompenses comme des vêtements, des véhicules, ou encore des réductions et des motifs spéciaux.

Une nouveauté plutôt intéressante est également disponible avec la piste d'essai. Elle est à votre disposition afin de tester 3 véhicules : la Karin Calico GTF, l'Annis Euros, ainsi que la Pfister Comet S2.

Aussi, 6 nouveaux types de courses ont fait leur apparition, ainsi qu'un tout nouvel atelier de tuning, une boutique de goodies, ainsi qu'un véhicule à gagner en terminant des défis hebdomadaires.

Pensez à regarder la voiture à l'arrière du Slamtruck de LS Customs et terminez le défi hebdomadaire pour tenter de repartir avec. Cette semaine, c'est la flamboyante Annis Remus, qui inaugure l'évènement. Vous devrez faire partie du top 3 dans une course de rue 3 jours d'affilée entre aujourd'hui et le 27 juillet. Et n'oubliez pas non plus de jeter un coup d'œil aux véhicules de test du moment : les nouvelles Karin Calico GTF et Annis Euros, ainsi que la Pfister Comet S2, disponible la semaine prochaine, peuvent déjà être testées sur la piste d'essai.

Récompenses doublées et nouvelles promotions dans GTA Online

30 % de réduction sur la Maibatsu Penumbra FF.

30 % de réduction sur l'Elegy rétro custom.

40 % de réduction sur la Vapid GB200.

40 % de réduction sur la BF Club.

40 % de réduction sur la Lampadati Michelli GT.

40 % de réduction sur l'Annis Savestra.

40 % de réduction sur la Karin Sultan.

40 % de réduction sur la Vapid Dominator GTX.

Comme à chaque mise à jour majeure de GTA Online, Los Santos Tuners est l'occasion d'introduire de nouvelles musiques via la radio la fréquence Moodyman, mais aussi de découvrir de nouveaux vêtements et plein d'autres accessoires.À l'occasion de cette mise à jour, GTA Online propose des récompenses doublées au travers des épreuves « On trace à San Andreas », et vous permettent ainsi de repartir avec le double de GTA$ et de RP.Voici les promotions disponibles depuis ce 20 juillet :Pour rappel, Grand Theft Auto 5 débarquera dans sa version next-gen sur PS5 et Xbox Series à partir du 11 novembre.