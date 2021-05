GTA V partage sa date de sortie sur PS5 et Xbox Series

Date de sortie GTA V PS5 & Xbox Series X/S

Comme nous le savions déjà depuis de nombreux mois,, le jeu de la franchise le plus vendu,, dans une version qui lui est propre, cette année. Aucune date de sortie n'avait été évoquée, même si nous espérions le voir débarquer dans la première moitié de l'année. En ce mois de mai, Rockstar a donné plus de précisions, nous donnant rendez-vous pour le mois de novembre.Ainsi, il faudra patienter encore de longs mois avant de pouvoir découvrir, qui s'annonce grandiose, compte tenu de la qualité du titre à l'époque. Le lancement de, tout comme de GTA Online, qui arrivera en standalone également. Pour rappel, comme cela avait été annoncé lors de son annonce,, et ce, en exclusivité.En outre, Rockstar promet de belles récompenses pour ce mode sur next-gen, dont certaines exclusives. La firme rappelle également qu'il est possible de réclamer quelques bonus chaque mois pour les abonnés PS Plus, dont 1 000 000 GTA$. Même si vous ne jouez pas encore au titre, n'hésitez pas à le faire via le PS Store, afin de démarrer de la meilleure façon l'expérience.Pour conclure son message, le studio annonce également que d'autres surprises sont à attendre au cours de l'année, concernant notamment GTA III, qui soufflera sa vingtième bougie en octobre. « Enfin, pour les 20 ans de Grand Theft Auto III, l'opus qui a popularisé le genre, nous vous réservons des surprises encore plus incroyables ».Avec toutes ces nouveautés de prévues, il y a fort à parier que nous n'aurons pas d'informations à propos de GTA VI en 2021, puisque les modes multijoueur de GTA V et de Red Dead Redemption 2 vont également continuer d'être mis à jour.