GTA Online : La mise à jour A Safehouse in the Hills est disponible, avec le retour de Michael

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 décembre 2025 à 18h12
Rockstar Games transforme l'expérience GTA Online avec l'arrivée des manoirs de luxe et le retour inattendu de Michael De Santa. Entre gestion immobilière, animaux de compagnie et création de missions, cette mise à jour redéfinit le statut de l'élite criminelle à Los Santos.
GTA Online : La mise à jour A Safehouse in the Hills est disponible, avec le retour de Michael
Le statut social est tout ce qui compte à Los Santos, et la dernière mise à jour de Rockstar Games, intitulée Safehouse in the Hills, permet enfin aux joueurs de revendiquer leur place au sommet. L'ajout tant attendu de propriétés résidentielles ultra-luxueuses offre une nouvelle dimension au jeu, combinant faste immobilier et fonctionnalités de gameplay inédites. Mais au-delà du marbre et des piscines à débordement, c'est tout un écosystème narratif et créatif qui s'ouvre aux vétérans du crime organisé.

La vie de château sur les collines de Vinewood

L'agence immobilière Prix Luxury Real Estate ne fait pas dans la demi-mesure. Trois nouveaux emplacements d'exception sont désormais disponibles pour les portefeuilles les plus garnis : la Villa Richman, le Domaine Tongva et la Résidence Vinewood. Chaque propriété a été conçue pour offrir une double vie aux joueurs : un hédonisme public et une sécurité privée impénétrable. La Résidence Vinewood, par exemple, permet de contempler la ville sous la lueur cancérigène du célèbre panneau Hollywoodien, tandis que le Domaine Tongva offre une vue imprenable sur l'océan Pacifique.

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Ces manoirs ne sont pas de simples coquilles vides. Ils intègrent des commodités de premier ordre comme un héliport privé sur le toit avec un hélicoptère Mansion Volatus offert, un garage repensé pouvant accueillir 20 véhicules, et même un salon de coiffure à domicile. Plus surprenant encore, Rockstar répond à une demande de longue date en introduisant des animaux de compagnie interactifs.

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Vous pouvez désormais nommer et interagir avec un chien dans votre chenil ou un chat dans votre salon, ajoutant une touche de vie organique à ces vastes espaces numériques.

Le retour du roi et la menace technologique

L'aspect nostalgique de cette mise à jour est indéniable. En emménageant dans ces quartiers huppés, les joueurs auront la surprise de croiser des voisins familiers : Michael De Santa, le braqueur devenu producteur de cinéma, et sa femme Amanda. Ce retour ancre davantage le mode en ligne dans la continuité du mode histoire de GTA V, Michael pouvant même devenir un allié précieux.

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Cependant, tout n'est pas rose à Los Santos. Une nouvelle série de missions intitulée KnoWay Out met en scène Avi Schwartzman, paranoïaque mais lucide, qui a découvert un complot de surveillance de masse orchestré par une start-up de véhicules autonomes. Les joueurs devront saboter cette flotte d'IA pour protéger la liberté des citoyens, une trame narrative qui résonne étrangement avec les débats technologiques actuels.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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